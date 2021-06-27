Ще один "ангел" Victoria's Secret виходить заміж! Незрівнянна Тейлор Хілл сказала "так" Деніелу Фраєру, з яким зустрічається трохи більше як рік. Красень зробив пропозицію дівчині в італійському містечку Сорренто.
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Він опустився на одне коліно на тлі скелястого узбережжя й простягнув коханій коштовну каблучку. Модель не стримала своїх емоцій і розплакалась від щастя.
Мій найкращий друг, моя друга душа, я буду любити тебе завжди,
– зворушливо пообіцяла Тейлор Хілл.
Тейлор Хілл з нареченим / Фото з інстаграму моделі
Тейлор Хілл з нареченим / Фото з інстаграму моделі
Вже у статусі наречених пара влаштувала романтичну фотосесію в мальовничому місці з виглядом на море й гори. Згодом до них приєдналась сестра Тейлор Хілл і батьки Деніела Фраєра. На заручини закоханих відреагувало безліч зіркових подруг моделі, зокрема Гейлі Бібер, Белла Хадід, К'яра Ферраньї, Сара Сампайо, Марта Гант.
Тейлор Хілл з сестрою / Фото з інстаграм-сторіс моделі
Тейлор Хілл з нареченим і його батьками / Фото з інстаграм-сторіс моделі