Еще один "ангел" Victoria's Secret выходит замуж! Несравненная Тейлор Хилл сказала "да" Дэниелу Фраеру, с которым встречается чуть больше года. Красавец сделал предложение девушке в итальянском городке Сорренто.
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Он опустился на одно колено на фоне скалистого побережья и протянул возлюбленной дорогое кольцо. Модель не сдержала своих эмоций и расплакалась от счастья.
Мой лучший друг, моя вторая душа, я буду любить тебя всегда,
– трогательно пообещала Тейлор Хилл.
Тейлор Хилл с женихом / Фото из инстаграма модели
Тейлор Хилл с женихом / Фото из инстаграма модели
Уже в статусе жениха и невесты пара устроила романтичную фотосессию в живописном месте с видом на море и горы. Впоследствии к ним присоединилась сестра Тейлор Хилл и родители Дэниела Фраера. На помолвку влюбленных отреагировало множество звездных подруг модели, в частности Хейли Бибер, Белла Хадид, Кьяра Ферраньи, Сара Сампайо, Марта Хант.
Тейлор Хилл с сестрой / Фото из инстаграм-сторис модели
Тейлор Хилл с женихом и его родителями / Фото из инстаграм-сторис модели
Как передает Daily Mail, любимый подарил "ангелу" Victoria's Secret роскошное кольцо с бриллиантами и изумрудной огранкой от бренда Vow Jewellery. Добавим, Дэниэль Фраер является директором лондонской фирмы Cannatlantic, специализирующийся на мировой индустрии каннабиса, поэтому может позволить себе такой дорогой подарок.