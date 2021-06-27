Еще один "ангел" Victoria's Secret выходит замуж! Несравненная Тейлор Хилл сказала "да" Дэниелу Фраеру, с которым встречается чуть больше года. Красавец сделал предложение девушке в итальянском городке Сорренто.

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Он опустился на одно колено на фоне скалистого побережья и протянул возлюбленной дорогое кольцо. Модель не сдержала своих эмоций и расплакалась от счастья.

Мой лучший друг, моя вторая душа, я буду любить тебя всегда,
 –  трогательно пообещала Тейлор Хилл.

Тейлор Хілл з нареченим

Тейлор Хилл с женихом / Фото из инстаграма модели

Тейлор Хілл з нареченим

Тейлор Хилл с женихом / Фото из инстаграма модели

Уже в статусе жениха и невесты пара устроила романтичную фотосессию в живописном месте с видом на море и горы. Впоследствии к ним присоединилась сестра Тейлор Хилл и родители Дэниела Фраера. На помолвку влюбленных отреагировало множество звездных подруг модели, в частности Хейли Бибер, Белла Хадид, Кьяра Ферраньи, Сара Сампайо, Марта Хант.

Тейлор Хілл з сестрою

Тейлор Хилл с сестрой / Фото из инстаграм-сторис модели

Тейлор Хілл з нареченим і його батьками

Тейлор Хилл с женихом и его родителями / Фото из инстаграм-сторис модели

Как передает Daily Mail, любимый подарил "ангелу" Victoria's Secret роскошное кольцо с бриллиантами и изумрудной огранкой от бренда Vow Jewellery. Добавим, Дэниэль Фраер является директором лондонской фирмы Cannatlantic, специализирующийся на мировой индустрии каннабиса, поэтому может позволить себе такой дорогой подарок.

Обручка Тейлор Хілл

Кольцо Тейлор Хилл / Фото из инстаграма модели