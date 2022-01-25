Ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд офіційно заручилась з коханим: фото зі Швейцарії
Джерело:інстаграм Ромі Стрейд
Нідерландська модель та ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд отримала пропозицію вийти заміж від свого коханого Лауренса ван Леейвена. Зірки вже одружені, однак тепер відбудеться їхнє справжнє гучне весілля.
Відома нідерландська модель та молода матуся Ромі Стрейд вже близько тижня відпочиває у швейцарських горах. Та 25 січня ангел Victoria's Secret поділилась щасливою новиною.
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Ромі Стрейд виходить заміж
Серед гір Швейцарії модель отримала пропозицію вийти заміж! Пара обідала на одній з вершин, коли коханий зірки – Лауренс ван Леейвен став на одне коліно.
Заручини Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки
Ромі Стрейд продемонструвала розкішну каблучку з великим діамантом на фото. Вона була неймовірно щасливою, як і її коханий.
Каблучка Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки
Заручини Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про стосунки Ромі Стрейд та Лауренса ван Леейвена
- Пара почала зустрічатися ще під час навчання у школі. Цього місяця вони відсвяткували 12 річницю стосунків.
- Модель довгий час лікувалась від безпліддя – у неї діагностували синдром полікістозних яєчників. Але Ромі змогла завагітніти після важкого періоду.
- На початку грудня 2020 року Стрейд народила первістка – дівчинку Мінт ван Ліувен.