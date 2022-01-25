Ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд офіційно заручилась з коханим: фото зі Швейцарії

Нідерландська модель та ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд отримала пропозицію вийти заміж від свого коханого Лауренса ван Леейвена. Зірки вже одружені, однак тепер відбудеться їхнє справжнє гучне весілля.

Відома нідерландська модель та молода матуся Ромі Стрейд вже близько тижня відпочиває у швейцарських горах. Та 25 січня ангел Victoria's Secret поділилась щасливою новиною.

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Ромі Стрейд виходить заміж

Серед гір Швейцарії модель отримала пропозицію вийти заміж! Пара обідала на одній з вершин, коли коханий зірки – Лауренс ван Леейвен став на одне коліно.



Заручини Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки

Ромі Стрейд продемонструвала розкішну каблучку з великим діамантом на фото. Вона була неймовірно щасливою, як і її коханий.



Каблучка Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки

, Ромі Стрейд та Лауренс ван Леейвен одружилися у 2018 році. За їхніми словами, таке рішення вони прийняли "з практичних міркувань". Вочевидь, модель раніше не отримувала офіційної пропозиції про заміжжя. Тепер закохані зіграють справжнє гучне весілля.

Заручини Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про стосунки Ромі Стрейд та Лауренса ван Леейвена