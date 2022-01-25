Известная нидерландская модель и молодая мамочка Роми Стрейд уже около недели отдыхает в швейцарских горах. Но 25 января ангел Victoria's Secret поделилась счастливой новостью.

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Роми Стрейд выходит замуж

Среди гор Швейцарии модель получила предложение выйти замуж! Пара обедала на одной из вершин, когда возлюбленный звезды – Лауренс ван Леейвен – встал на одно колено.


Помолвка Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды

Роми Стрейд продемонстрировала роскошное кольцо с крупным бриллиантом на фото. Она была невероятно счастлива, как и ее возлюбленный.


Кольцо Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды

Помолвка Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды

Что известно об отношениях Роми Стрейд и Лоуренса ван Леейвена

  • Пара начала встречаться еще во время учебы в школе. В этом месяце они отпраздновали 12 годовщину отношений.
  • Модель долгое время лечилась от бесплодия – у нее диагностировали синдром поликистозных яичников. Но Роми смогла забеременеть после тяжелого периода.
  • В начале декабря 2020 года Стрейд родила первенца – девочку Минт ван Лиувен.