Известная нидерландская модель и молодая мамочка Роми Стрейд уже около недели отдыхает в швейцарских горах. Но 25 января ангел Victoria's Secret поделилась счастливой новостью.
К теме Рианна и A$AP Rocky планируют свадьбу в 2022 году, – инсайдер
Роми Стрейд выходит замуж
Среди гор Швейцарии модель получила предложение выйти замуж! Пара обедала на одной из вершин, когда возлюбленный звезды – Лауренс ван Леейвен – встал на одно колено.
Помолвка Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды
Роми Стрейд продемонстрировала роскошное кольцо с крупным бриллиантом на фото. Она была невероятно счастлива, как и ее возлюбленный.
Кольцо Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды
Помолвка Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды
Что известно об отношениях Роми Стрейд и Лоуренса ван Леейвена
- Пара начала встречаться еще во время учебы в школе. В этом месяце они отпраздновали 12 годовщину отношений.
- Модель долгое время лечилась от бесплодия – у нее диагностировали синдром поликистозных яичников. Но Роми смогла забеременеть после тяжелого периода.
- В начале декабря 2020 года Стрейд родила первенца – девочку Минт ван Лиувен.