Ангел Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна втретє: миле відео з реакцією її коханого

19 лютого 2022 , 11:04
Читать новость на русском

Джерело:

тікток Адріани Ліми

Бразильська супермодель та ангел Victoria's Secret Адріана Ліма чекає на третю дитину. Про вагітність вона оголосила у своєму тіктоці – показала позитивний тест і реакцію коханого.

Схоже, 40-річна Адріана Ліма зареєструвалась у тіктоці, щоб у вигадливий спосіб розсекретити третю вагітність і тим самим пропіарити свій новостворений акаунт. Менше як за добу її зворушливе відео з тестом переглянули 130 тисяч людей, а на профіль підписалися майже 24 тисячі. 

До теми "У такі моменти хочеться дитину": чоловік Наді Дорофєєвої заговорив про поповнення

Адріана Ліма вагітна втретє 

Нашуміле відео починається з того, як коханий моделі Андре Леммерс лякає її в найнесподіваніших місцях – на ринку, у ванній кімнаті, коли вона чистить зуби, у музеї, у саду, у будинку серед ночі. Тож ексангел Victoria's Secret вирішила помститися – показати йому позитивний тест на вагітність вранці, коли він був ще в ліжку. Спросоння продюсер виглядав досить шокованим. 

Андре любить лякати мене скрізь, але сьогодні розплата,
– підписала Адріана Ліма. 

Зірка показала відео з УЗД і поділилась, що їхній первісток народиться восени 2022 року. 

@adrianalima #firstiktok #baby #surprise ♬ (Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher - Jackie Wilson
Зауважимо, в Адріани Ліми є двоє доньок – 12-річна Валентина та 9-річна Сієнна, яких вона народила від сербського баскетболіста Марко Ярича. 

Що відомо про стосунки Адріани Ліми та Андре Леммерса 

  • Супермодель і кінопродюсер оголосили про свої стосунки на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у вересні 2021 року. Однак досі невідомо, коли закрутився їхній роман, вони не люблять говорити про особисте. 
  • Адріана Ліма натякала, що хоче дитину від Андре Леммерса, бо нібито найкраща робота для неї – "бути мамою".
  • Наразі невідомо, чи будуть зірки одружуватися, чи продовжать жити у цивільному шлюбі. 
Автор: Марина Джура