Ангел Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна втретє: миле відео з реакцією її коханого

Бразильська супермодель та ангел Victoria's Secret Адріана Ліма чекає на третю дитину. Про вагітність вона оголосила у своєму тіктоці – показала позитивний тест і реакцію коханого.

Схоже, 40-річна Адріана Ліма зареєструвалась у тіктоці, щоб у вигадливий спосіб розсекретити третю вагітність і тим самим пропіарити свій новостворений акаунт. Менше як за добу її зворушливе відео з тестом переглянули 130 тисяч людей, а на профіль підписалися майже 24 тисячі.

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Адріана Ліма вагітна втретє

Нашуміле відео починається з того, як коханий моделі Андре Леммерс лякає її в найнесподіваніших місцях – на ринку, у ванній кімнаті, коли вона чистить зуби, у музеї, у саду, у будинку серед ночі. Тож ексангел Victoria's Secret вирішила помститися – показати йому позитивний тест на вагітність вранці, коли він був ще в ліжку. Спросоння продюсер виглядав досить шокованим.

Андре любить лякати мене скрізь, але сьогодні розплата,

– підписала Адріана Ліма.

Зірка показала відео з УЗД і поділилась, що їхній первісток народиться восени 2022 року.

Що відомо про стосунки Адріани Ліми та Андре Леммерса

Супермодель і кінопродюсер оголосили про свої стосунки на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у вересні 2021 року. Однак досі невідомо, коли закрутився їхній роман, вони не люблять говорити про особисте.

Адріана Ліма натякала, що хоче дитину від Андре Леммерса, бо нібито найкраща робота для неї – "бути мамою".

Наразі невідомо, чи будуть зірки одружуватися, чи продовжать жити у цивільному шлюбі.

в Адріани Ліми є двоє доньок – 12-річна Валентина та 9-річна Сієнна, яких вона народила від сербського баскетболіста Марко Ярича.