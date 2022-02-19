Схоже, 40-річна Адріана Ліма зареєструвалась у тіктоці, щоб у вигадливий спосіб розсекретити третю вагітність і тим самим пропіарити свій новостворений акаунт. Менше як за добу її зворушливе відео з тестом переглянули 130 тисяч людей, а на профіль підписалися майже 24 тисячі.

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Адріана Ліма вагітна втретє

Нашуміле відео починається з того, як коханий моделі Андре Леммерс лякає її в найнесподіваніших місцях – на ринку, у ванній кімнаті, коли вона чистить зуби, у музеї, у саду, у будинку серед ночі. Тож ексангел Victoria's Secret вирішила помститися – показати йому позитивний тест на вагітність вранці, коли він був ще в ліжку. Спросоння продюсер виглядав досить шокованим.

Андре любить лякати мене скрізь, але сьогодні розплата,

– підписала Адріана Ліма.

Зірка показала відео з УЗД і поділилась, що їхній первісток народиться восени 2022 року.

Зауважимо, в Адріани Ліми є двоє доньок – 12-річна Валентина та 9-річна Сієнна, яких вона народила від сербського баскетболіста Марко Ярича.

Що відомо про стосунки Адріани Ліми та Андре Леммерса