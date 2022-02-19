Схоже, 40-річна Адріана Ліма зареєструвалась у тіктоці, щоб у вигадливий спосіб розсекретити третю вагітність і тим самим пропіарити свій новостворений акаунт. Менше як за добу її зворушливе відео з тестом переглянули 130 тисяч людей, а на профіль підписалися майже 24 тисячі.
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Адріана Ліма вагітна втретє
Нашуміле відео починається з того, як коханий моделі Андре Леммерс лякає її в найнесподіваніших місцях – на ринку, у ванній кімнаті, коли вона чистить зуби, у музеї, у саду, у будинку серед ночі. Тож ексангел Victoria's Secret вирішила помститися – показати йому позитивний тест на вагітність вранці, коли він був ще в ліжку. Спросоння продюсер виглядав досить шокованим.
Андре любить лякати мене скрізь, але сьогодні розплата,
– підписала Адріана Ліма.
Зірка показала відео з УЗД і поділилась, що їхній первісток народиться восени 2022 року.
Що відомо про стосунки Адріани Ліми та Андре Леммерса
- Супермодель і кінопродюсер оголосили про свої стосунки на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у вересні 2021 року. Однак досі невідомо, коли закрутився їхній роман, вони не люблять говорити про особисте.
- Адріана Ліма натякала, що хоче дитину від Андре Леммерса, бо нібито найкраща робота для неї – "бути мамою".
- Наразі невідомо, чи будуть зірки одружуватися, чи продовжать жити у цивільному шлюбі.