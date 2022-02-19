Похоже, 40-летняя Адриана Лима зарегистрировалась в тиктоке, чтобы причудливым способом рассекретить третью беременность и тем самым пропиарить свой аккаунт. Меньше чем за сутки ее трогательное видео с тестом просмотрели 130 тысяч человек, а на профиль подписалось почти 24 тысячи.

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Адриана Лима беременна в третий раз

Шумное видео начинается с того, как любимый модели Андре Леммерс пугает ее в самых неожиданных местах – на рынке, в ванной комнате, когда она чистит зубы, в музее, в саду, в доме среди ночи. Экс-ангел Victoria's Secret решила отомстить – показать ему положительный тест на беременность утром, когда он был еще в постели. Полусонный продюсер выглядел довольно шокированным.

Андре любит пугать меня везде, но сегодня расплата,

– подписала Адриана Лима.

Звезда показала видео с УЗИ и поделилась, что их первенец родится осенью 2022 года.

Заметим, у Адрианы Лимы есть две дочери – 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна, которых она родила от сербского баскетболиста Марко Ярича.

Что известно об отношениях Адрианы Лимы и Андре Леммерса