Душив і бив по обличчю: Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта в насильстві

Між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом знову назріває скандал. Американська акторка звинуватила ексчоловіка в насильстві над нею та дітьми. Джолі стверджує, що Пітт душив і бив по обличчю.

Це нібито сталося під час польоту на приватному літаку у 2016 році, після якого голлівудське подружжя вирішило розлучитися. За словами Джолі, екскоханий підіймав руку на неї та дітей, які намагалися заступитися.

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Бред Пітт бив Анджеліну Джолі та їхніх дітей

У 2016 році Джолі та Пітт разом з дітьми летіли з Франції до Каліфорнії. Тоді актор нібито штовхав дружину, бив і душив дітей, які намагалися заступитися за маму. Коли Анджеліна спробувала захистити дітей, він схопив її за голову і почав трясти. Потім вилив на дітей і кохану пиво і червоне вино.

Акторка вже розповідала про цей інцидент у 2017 році, але тоді суд не визнав Пітта винним.

Нагадаємо, у 2021 році Бред Пітт судився з колишньою дружиною за право більше часу проводити з дітьми. Тоді Верховний суд Каліфорнії відхилив його позов без пояснень. Актор знову програв у боротьбі за опікунство. Тепер Джолі та Пітт мають дотримуватися рішення суду, яке прийняли ще у 2018 році. Згідно з ним, Анджеліна Джолі самостійно має опікуватися шістьма дітьми.

Новий роман Бреда Пітта

За кілька днів до виловлювань Анджеліни Джолі про насильство, з'явилася інформація, що Бред Пітт закрутив роман з американською акторкою та моделлю Емілі Ратажковскі. За інформацією ЗМІ, наразі між ними немає офіційних стосунків, але зірок вже кілька разів бачили на романтичних побаченнях. Зазначимо, наразі Емілі розлучається з чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом, від якого народила сина.