Анджеліна Джолі нарвалася на хейт через позицію щодо війни в Ізраїлі: "Іноді краще мовчати"

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше прокоментувала війну між Ізраїлем і Палестиною. Зірка висловила неоднозначну позицію, чим розлютила шанувальників.

Свою думку щодо військового конфлікту Джолі опублікувала в інстаграмі. Але через свої висловлювання акторка нарвалася на хейт.

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Позиція Анджеліни Джолі видалася багатьом її прихильникам неоднозначною.

Що Джолі написала про війну в Ізраїлі

Акторка заявила, що останні кілька тижнів була "хворою та розлюченою" через атаки ХАМАС на Ізраїль. Вона назвала дії бойовиків тероризмом.

Водночас Анджеліна Джолі написала, що не може виправдати загибель безневинних людей у секторі Гази. За її словами, там цивільному населенню нікуди йти, немає доступу до їжі та води, а також немає можливості евакуюватися.

Населення Гази становить понад 2 млн осіб, половина з яких – діти. Вони живуть в умовах блокади протягом майже двох десятиліть,

– висловилася акторка.

Знаменитість додала, що стурбована гуманітарною катастрофою в Газі і закликала припинити вогонь.

"Життя палестинців та ізраїльтян – і життя всіх людей у світі мають однакове значення. Необхідно зробити все, що може запобігти жертвам серед цивільного населення", – наголосила Джолі.

Обурлива реакція мережі

Така позиція акторки викликала хейт від прихильників. Декому з фанів не сподобалося, що Анджеліна Джолі пожаліла жителів Гази, а палестинці образилися, що дії ХАМАС назвали тероризмом:

"Ваша заява збиває з пантелику. Ти намагаєшся бути нейтральною? Я, як фанат, розчарований вашим висловлюванням і грою в безпечному режимі".

"Іноді краще далі мовчати".

"Ви були моїм натхненням у гуманітарній царині, але з цією заявою ваша нелюдська нейтральна сторона, яка, вочевидь, є упередженістю – ніщо".

"Вибачте, але негайно скажіть свою позицію… Зараз не час бути нейтральним".

"Будь ласка, не бійтеся називати все своїми іменами".

"Ви граєте обережно. Я розчарована вами".

"Я знаю, що ти на боці людини… Але сказати теракт на Ізраїль? Чому тоді не додали – геноцид палестинців, якщо так важливо бути рівними?"

"Ваші заяви заплутані. Ви намагаєтеся бути нейтральним? Як людина, яка тісно співпрацює з біженцями, ви повинні краще знати історію".

"Насправді ви підвели людство! Ніби ви не бачили, скільки палестинських дітей гине від тих ізраїльських бомбардувань".

"Розчарування. Повне і цілковите розчарування у вас".

Як світові зірки ставляться до війни в Ізраїлі