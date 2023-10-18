Днями охоронець Тейлор Свіфт, який став популярним в мережі завдяки відео в тіктоці, пішов воювати. Він підтримує у війні Ізраїль.
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Охоронець Тейлор Свіфт вступив до ЦАХАЛу
З'ясувалося, що колишній член Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), а нині охоронець Тейлор Свіфт повернувся на Близький Схід. Чоловік висловив своє глибоке занепокоєння через тривожну ситуацію, заявивши, що він не може просто залишатися без діла, поки люди гинуть.
У мене прекрасне життя в США, робота моєї мрії, чудові друзі та затишний дім. Я не повинен був приїжджати сюди, але я не міг стояти осторонь, коли сім'ї вбивали й спалювали живцем у своїх будинках. Не стійте осторонь склавши руки. Не будьте на неправильному боці історії,
– наголосив охоронець.
Що відомо про охоронця Тейлор Свіфт
Чоловік став популярним після одного з концертів співачки. Він викликав широке захоплення у публіки завдяки швидкій реакції на різні подразники, супроводжуючи Свіфт зі сцени. Охоронець увесь час старанно оглядав натовп на предмет потенційних загроз.
Тоді один з фанів артистки зазначив: "Він сканував тисячу людей у натовпі за шість секунд, шість секунд рівно. Скільки б йому не платила Тейлор Свіфт, цього недостатньо".