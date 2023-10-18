Днями охоронець Тейлор Свіфт, який став популярним в мережі завдяки відео в тіктоці, пішов воювати. Він підтримує у війні Ізраїль.

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Охоронець Тейлор Свіфт вступив до ЦАХАЛу

З'ясувалося, що колишній член Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), а нині охоронець Тейлор Свіфт повернувся на Близький Схід. Чоловік висловив своє глибоке занепокоєння через тривожну ситуацію, заявивши, що він не може просто залишатися без діла, поки люди гинуть.

У мене прекрасне життя в США, робота моєї мрії, чудові друзі та затишний дім. Я не повинен був приїжджати сюди, але я не міг стояти осторонь, коли сім'ї вбивали й спалювали живцем у своїх будинках. Не стійте осторонь склавши руки. Не будьте на неправильному боці історії,

– наголосив охоронець.

Зазначимо, сама виконавиця поки ніяк не реагувала на війну між ХАМАС та Ізраїлем. Через це деякі шанувальники хейтять Тейлор Свіфт.

Що відомо про охоронця Тейлор Свіфт

Чоловік став популярним після одного з концертів співачки. Він викликав широке захоплення у публіки завдяки швидкій реакції на різні подразники, супроводжуючи Свіфт зі сцени. Охоронець увесь час старанно оглядав натовп на предмет потенційних загроз.

Тоді один з фанів артистки зазначив: "Він сканував тисячу людей у ​​натовпі за шість секунд, шість секунд рівно. Скільки б йому не платила Тейлор Свіфт, цього недостатньо".