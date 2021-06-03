"Шалено розчарована": як Анджеліна Джолі відреагувала на спільну опіку дітей з Бредом Піттом

Американська акторка Анджеліна Джолі нещодавно мала судове засідання, на якому стало відомо, що вона та її ексчоловік Бред Пітт матимуть спільну опіку над дітьми. Вони порівну зможуть проводити час з нащадками та мати дозвіл на зустріч з ними в однаковій мірі. Таке рішення суду Джолі вкрай не задовільнило.

Впродовж останніх кількох років, поки тривав шлюборозлучний процес з Піттом, Анджеліна намагалась отримати більшу опіку над дітьми. Тепер вона використовуватиме будь-які способи, щоб оскаржити рішення суду, повідомив інсайдер. Зараз вона "шалено розчарована" рішенням судді Джона Аурдеркірка. Водночас Бред Пітт дуже радий, що зможе бачитися з дітьми.

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Свідчення Анджеліни не заслуговують на довіру. Це рішення було засноване на великих свідченнях людей, які проводили час з дітьми, і шанованих професіоналів. Вона ніколи йому не пробачить це. Джолі використовуватиме всі можливості, щоб оскаржити рішення суду. Анджеліна каже, що це далеко не кінець, і все ще вірить, що справедливість візьме верх,

– повідомив інсайдер.

Варто додати, що опіка Пітта та Джолі поширюється на дітей: 17-річного Пакса, 16-річну Захару, 14-річну Шайло і 12-річних близнят Вів'єн і Нокса. 19-річний син Меддокс, який має проблеми у стосунках з Бредом, не підлягає під опіку батьків. Раніше хлопець просив відмовитись від прізвища батька та навіть виступав у суді проти нього. Він підтримує хороші стосунки з Анджеліною, поки навчається у Південній Кореї.

Що відомо про суддю у справі опіки