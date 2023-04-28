Розкішна Анджеліна Джолі разом з дорослим сином відвідала урочистий обід у Білому домі

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі здійснила публічний вихід у світ разом зі своїм дорослим сином Меддоксом. Зірка відвідала урочистий обід у Білому домі, який організував Джо Байден.

Захід відбувався з нагоди візиту до США президента Південної Кореї Юн Сок Еля з дружиною. На урочистий обід прийшла і акторка Анджеліна Джолі з прийомним сином.

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Зірка одягнула вишукану сукню білого кольору з розрізом. Доповнила вона її жакетом від бренду Chanel. Для події Анджеліна обрала ефектний макіяж з яскравою червоною помадою, зробила об’ємну укладку волосся та одягнула туфлі-човники яскравого відтінку.

Водночас її син з'явився у чорному костюмі з чорним пальтом та класичними туфлями.

Шанувальники Анджеліни наголосили, що її син помітно виріс та став справжнім красенем.

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