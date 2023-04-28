Розкішна Анджеліна Джолі разом з дорослим сином відвідала урочистий обід у Білому домі
Джерело:People
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі здійснила публічний вихід у світ разом зі своїм дорослим сином Меддоксом. Зірка відвідала урочистий обід у Білому домі, який організував Джо Байден.
Захід відбувався з нагоди візиту до США президента Південної Кореї Юн Сок Еля з дружиною. На урочистий обід прийшла і акторка Анджеліна Джолі з прийомним сином.
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Зірка одягнула вишукану сукню білого кольору з розрізом. Доповнила вона її жакетом від бренду Chanel. Для події Анджеліна обрала ефектний макіяж з яскравою червоною помадою, зробила об’ємну укладку волосся та одягнула туфлі-човники яскравого відтінку.
Водночас її син з'явився у чорному костюмі з чорним пальтом та класичними туфлями.
Шанувальники Анджеліни наголосили, що її син помітно виріс та став справжнім красенем.
Що відомо про Меддокса та інших дітей Анджеліни Джолі
- Меддокс – прийомний син Анджеліни Джолі. Його вона всиновила у березні 2002 року у Камбоджі. Після розлучення з Біллі Бобом Торнтоном акторка отримала одноосібну опіку над хлопчиком.
- Він навчався в корейському університеті Йонсей у Сеулі. Там він вивчав корейську мову та біохімію.
- Окрім Меддокса, зірка Голлівуду має ще п'ятьох дітей. У 2005 році в Ефіопії вона разом з тодішнім чоловіком Бредом Піттом удочерила дівчинку на ім’я Захара. У 2007 року вони усиновили на півдні В'єтнаму трирічного хлопчика Пакса Тьєна.
- У 2006 року у Джолі та Пітта народилася їхня перша біологічна дитина – дівчинка Шайло. А в 2008 року акторка народила двійню – хлопчика Нокса Леона та дівчинку Вів'єн Маршелін.