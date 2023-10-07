5 жовтня відбулося друге засідання щодо справи українського коміка Андрія Щегеля. У Бориспільському міськрайонному суді Київської області розглядали збільшення розміру відшкодування з одної гривні до одного мільйона гривень.

До слова Втікачка Оксана Байрак знімає в Росії мелодраму під новим іменем: у ній грають актори з України

Результати другого засідання

Суд задовольнив прохання змінити розмір відшкодування та прийняв цю заяву.

Окрім того, на судовому засіданні вперше з'явилась адвокатка Андрія Щегеля. За словами позивача Сергія Чудаєва, вона була в залі суду ще минулого разу, але як вільний слухач. Адвокатка заборонила пресі знімати її та відмовилась давати коментарі, попри те, що засідання було відкритим.

Щегель провину не визнає і тим самим затягує судовий процес. Як ми знаємо, Щегель зараз знаходиться в США, його немає в країні. Але я точно знаю, що Щегель слідкує за перебігом подій. І сьогодні нарешті ми побачили хоч якусь реакцію з іншого боку – з'явився адвокат. Гра в мовчанку нарешті закінчиться. Ми отримаємо від іншої сторони якісь коментарі,

– поділився Сергій Чудаєв.

Засновник компанії Comedy Space планує зібрати додаткові докази про те, що втеча Андрія Щегеля з України завдала удару його репутації та репутації його команди.

Чому на Щегеля подали до суду

Стендап-комік Андрій Щегель визнав, що втік з України до Туреччини та назвав себе вільною людиною. Пізніше він вибачився за свої заяви та обурливі слова про військових.

Однак засновник продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв подав на коміка до суду – все тому, що Щегель мав можливість виїхати саме завдяки контракту з компанією. Не повернувшись, він порушив домовленості та завдав репутаційних збитків Сергію Чудаєву й команді.

5 вересня відбулося перше судове засідання – тоді до залу прийшов його представник та батьки гумориста, які намагались "хитрувати". Стало відомо, що Андрій Щегель зараз перебуває у Штатах.