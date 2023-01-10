"Звалив з Росії, слабак": Андрій Бєдняков показав, що йому пишуть ображені росіяни

Завдяки тревел-проєкту "Орел і решка" Андрій Бєдняков став популярним у Росії. Однак багатьох фанів з країни-агресорки його позиція щодо війни здивувала. Вони ніяк не вгамуються, що ведучий не продався Кремлю.

Навіть на 11 місяць війни Андрія Бєднякова завалюють коментарями та смсками, що він кинув Росію. Ведучий показав, як йому дошкуляють прихильники так званої "спецоперації" та публічно відповів кільком з них.

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Що Бєднякову строчать ображені росіяни

Під один з постів Бєднякова хейтер з Росії ні з того ні з сього написав: "Ну ти й п*дором став". Він дотепно прокоментував: "Ну не тобі ж одному бути". Ба більше, ведучий прикріпив фото "борця за справедливість", аби країна-терорист знала своїх героїв.

Андрій Бєдняков відповів росіянину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інший фанат Росії спочатку дорікнув Бєднякову під двома постами, а потім взявся штурмувати дірект, аби ведучий таки довідався, що він про нього думає.

"Коли ти вже заспокоїшся, чортів чушка, звалив в Україну, сиди й мовчи там. Звалив він з Росії, слабак, побіг. Зовсім мізки відсохли в тебе, а раніше нормальна людина була. Був нормальним, зараз жах просто. Звалив з Росії і бреше ще", – настрочив росіянин і в діректі, і в коментарях.

"Як думаєте, може відповісти? А то людина наполегливо пише, а я морожусь", – з гумором звернувся Андрій Бєдняков до підписників.

Андрій Бєдняков відповів росіянину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у росіянах Андрій Бєдняков остаточно розчарувався ще у квітні, коли вони зловтішалися зі смерті його мами в заблокованому Маріуполі. Йому писали, що так його "покарав Бог". "Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки потрібно мати мізків? Дайте мені відповідь", – відреагував тоді шоумен.