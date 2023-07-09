На війні загинув звукорежисер Андрій Волков: коли й де пройде прощальна церемонія

На фронті загинув 47-річний звукорежисер Кіровоградської обласної філармонії Андрій Волков. Попрощатися з воїном можна буде 11 липня.

Прощальна церемонія розпочнеться о 10:00. Дійство пройде у Кропивницькому.

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У боях за Україну загинув Андрій Волков

Колеги звукорежисера висловили співчуття рідним та близьким воїна.

У ці непрості часи болю й туги колектив Кіровоградської обласної філармонії висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Андрій Волков назавжди залишиться в наших серцях як великий приклад мужності, жертовності та любові до нашої країни. Його внесок у безпеку і мир нашої нації безцінний,

– зазначила заступниця директорки філармонії.

Поховають Андрія Волкова на Далекосхідному кладовищі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.