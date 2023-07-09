Прощальная церемония начнется в 10.00. Действо пройдет в Кропивницком.

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В боях за Украину погиб Андрей Волков

Коллеги звукорежиссера выразили соболезнование родным и близким воина.

В это непростое время боли и тоски коллектив Кировоградской областной филармонии выражает искренние соболезнования родным и близким. Андрей Волков навсегда останется в наших сердцах как большой пример мужества, жертвенности и любви к нашей стране. Его вклад в безопасность и мир нашей нации бесценен,

– отметила заместитель директора филармонии.

Похоронят Андрея Волкова на Дальневосточном кладбище.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.