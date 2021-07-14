З 17 річницею, моя любов: Андрій Шевченко ніжно привітав свою дружину в день весілля

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сьогодні, 14 липня, святкує трояндове весілля разом зі своєю коханою Крістен Пазік. Пара вже опублікувала чуттєві фото та залишила у мережі кілька зворушливих слів.

Весілля пари відбулось ще у 2004 році, коли Крістен професійно займалась моделінгом у США. У шлюбі американки та українця народилось четверо синів – Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер. Що цікаво, хрещеним батьком першого сина став Сільвіо Берлусконі — тодішній голова уряду Італії.

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17-річниця шлюбу Шевченка

У день річниці Андрій залишив допис, де дякує коханій за спільні роки життя. На фото подружжя стоїть на тлі морських пейзажів і тримає одне одного за руки. Крістен одягнена у чарівну білу сукню з орнаментами, а Шевченко – у бежеві штани та лляну білу сорочку.

З 17 річницею, моя любов. Дякую, що зробила кожну спільну мить особливою і дякую, що була поруч із мною, а я завжди буду поруч з вами. Я люблю тебе,

– написав чоловік.



Андрій Шевченко з дружиною Крістіною / Фото з інстаграму Шевченка

Без привітання не залишились і Крістіна Пазік, яка взаємно подякувала у мережі своєму чоловіку за любов. Вона оприлюднила кілька архівних фото з чоловіком, серед яких був навіть один пікантний кадр.

"Вітаю з ювілеєм мого єдиного і неповторного. Спасибі за любов, підтримку та усмішки. Я люблю тебе, Андрію", – написала жінка.

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Варто нагадати, що Крістіна Пазік підтримувала свого коханого з дітьми, поки той був на Євро-2020 зі збірною України. Жінка часто публікувала фото у футболках збірної та вболівала за команду зі свого дому.