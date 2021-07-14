Свадьба пары состоялась еще в 2004 году, когда Кристен профессионально занималась моделингом в США. В браке американки и украинца родилось четверо сыновей – Джордан, Кристиан, Александр и Райдер. Что интересно, крестным отцом первого сына стал Сильвио Берлускони — тогдашний глава правительства Италии.

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17-годовщина брака Шевченко

В день годовщины Андрей оставил сообщение, где благодарит любимую за совместные годы жизни. На фото супруги стоят на фоне морских пейзажей и держат друг друга за руки. Кристен одета в чудесное белое платье с орнаментами, а Шевченко – в бежевые брюки и белую льняную рубашку.

С 17 годовщиной, моя любовь. Спасибо, что сделала каждый общий миг особенным и спасибо, что была рядом со мной, а я всегда буду рядом с вами. Я люблю тебя,

– написал мужчина.



Андрей Шевченко с женой Кристиной / Фото из инстаграма Шевченко

Без поздравления не осталась и Кристина Пазик, которая взаимно поблагодарила в сети своему мужу за любовь. Она обнародовала несколько архивных фото с мужем, среди которых был даже один пикантный кадр.

"Поздравляю с юбилеем моего единственного и неповторимого. Спасибо за любовь, поддержку и улыбки. Я люблю тебя, Андрей", – написала женщина.

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Стоит напомнить, что Кристина Пазик поддерживала своего возлюбленного с детьми, пока тот был на Евро-2020 со сборной Украины. Женщина часто публиковала фото в футболках сборной и болела за команду из своего дома.