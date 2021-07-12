11 липня в Лондоні відгримів фінал чемпіонату Європи з футболу. У вирішальному поєдинку зійшлися збірні Італії та Англії. Англійці яскраво почали гру, забивши гол на 2-ій хвилині матчу, проте в результаті так і не змогли залишитися переможцями. Італійці вибороли звання чемпіонів.

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Емоційна реакція дружини Гаррі Кейна

Після матчу тисячі англійських вболівальників, які перебували на стадіоні "Вемблі", були неабияк засмучені. Вперше з 1966 року збірна Англії потрапила у фінал престижного футбольного турніру, проте так і не змогла посісти перше місце.

Серед тих, хто підтримував англійців на трибунах, була дружина капітана збірної Англії Каті Гудленд. Вона щиро вболівала за коханого та його колег і після болючої поразки не змогла стримати сліз.

Гаррі Кейн ніжно обіймав обраницю та заспокоював її. Звісно, що він був у розпачі, проте поразку також потрібно приймати з гордістю.



Гаррі Кейн з дружиною / Фото Getty Images



Гаррі Кейн з дружиною / Фото Getty Images

Нагадаємо, збірна Італії змогла перемогти збірну Англії у фіналі Євро-2020 в серії пенальті. Італійцям вдалося реалізувати 3 спроби. Як це було – дізнавайтеся тут.