Первый сезон романтического релит-шоу "Холостячка" закончился, а обсуждения вокруг него не утихают до сих пор. Один из участников проекта Андрей Рыбак рассказал, какие на самом деле отношения есть между Ксенией Мишиной и ее избранником Александром Эллертом.

На шоу "Холостячка" за сердце главной героини боролись друзья – Андрей Рыбак и Александр Эллерт. Мужчины отмечали, что независимо от выбора Ксении, их дружба не закончится. Недавно Андрей дал интервью для ютуб-канала "Тушите свет", в котором рассказал о личной жизни, а также отношениях его друга с Мишиной.

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Андрей Рыбак и шоу "Холостячка"

На проекте Андрей Рыбак поразил Ксению Мишину признанием о том, что за пределами шоу его ждет другая девушка, которой он пообещал не влюбляться в "Холостячку". Хотя актриса дала ему шанс реабилитироваться, однако впоследствии мужчина все-таки покинул шоу. Ксения влюбилась в друга Андрея – Александра, с которым продолжает строить отношения после финала.

Рыбак об отношениях Эллерта и Мишиной

Мужчина поделился, что, по его мнению, между Александром и Ксенией есть настоящая любовь. Андрей рассказал, что однажды они вместе смотрели какой-то выпуск шоу и чувства были видны невооруженным глазом.

Была целая компания: Саша, Ксения, наши друзья, Эля (дочь Александра, – Showbiz 24), Платон (сын Ксении – Showbiz 24). Мы общались, прекрасно провели время. Между ними действительно искренние, теплые чувства. Это было очень мило, они держались за руки, обнимались, целовались. Тогда я увидел, что это по-настоящему,

– рассказал Андрей.

Рыбак добавил, что после проекта он и Алексанр видятся не так часто, как до него. Однако их дружба не закончилась. Мужчины постоянно поддерживают связь, совмещают рабочие моменты и дружеское общение.

Личная жизнь Андрея Рыбака

Экс-участник "Холостячки" также рассказал о своей личной жизни. Андрей поделился, что после вылета из шоу у него состоялся непростой разговор с девушкой Алиной, которая ждала его возвращения с проекта. Алине Рыбак обещал не влюбляться в Мишину, однако не смог сдержать своего слова.

Мужчине пришлось извиниться и она с пониманием отнеслась к его поступкам, простила, ведь любила. Сейчас они встречаются, но пока не живут вместе. Алина и Андрей много времени проводят вместе, строят отношения, счастливые.

"Она у меня проводит много времени, я – у нее. Честно говоря, есть ощущение, что мы вместе, но у нас есть квартиры, где можно побыть наедине", – поделился Рыбак.

Интервью Андрея Рыбака: смотрите видео онлайн