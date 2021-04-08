Андрій Рибак оголосив свою фаворитку в проєкті "Холостяк"

Ексучасник проєкту "Холостячка" Андрій Рибак прокоментував 11 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Ведучий висловився про дружбу учасниць та назвав ім'я своєї фаворитки.

У прямому ефірі в інстаграмі Андрій Рибак відповів на провокативні запитання ведучого "Холостяка" Григорія Решетника. Він дивиться новий сезон проєкту з переможцем "Холостячки" та обранцем Ксенії Мішиної Олександром Еллертом. Як зізнався комік, поведінка багатьох дівчат його відверто дивує.

До теми Експеримент не для всіх: Михайло Заливако поставив учасницям "Холостяка" незвичну умову

Андрій Рибак про фаворитку в "Холостяку"

Після п'яти випусків шоу "Холостяк" Андрію Рибаку важко оголосити свою фаворитку, адже дівчата лише почали відкриватися Михайлу Заливаці. Однак він вже бачить у фіналі Джессіку.

Невідомо, чи справді гуморист вболіває за масажистку, чи це лише черговий жарт. Він хоче, щоб в останньому випуску "Холостяка" Григорій Решетник інтригуюче говорив: "Кого ж обере холостяк: наприклад, Маню або Джессіку".

Мені подобається людина на ім'я Джессіка. І хочу, щоб дівчина з таким незвичайним ім'ям була в фіналі! Взагалі дівчат дуже багато, і кожна потихеньку проявляється,

– поділився Андрій Рибак.

Цікаво Це початок нашої історії, – Джессіка з "Холостяка-11" розповіла про побачення з Михайлом

Андрій Рибак про дружбу на проєкті "Холостяк"

Ведучий вкотре підкреслив, що дружба чоловіків і дівчат на проєкті суттєво відрізняється. Він порівняв красунь з кішками, а учасників "Холостячки" – з собаками, яким потрібно бути у зграї.

"Поведінка дівчат на проєкті відрізняється від чоловічої. Мені здається, дівчата більш відокремлено поводяться і реагують на ситуації. Ніби як подружки. У хлопців усе простіше. Ми не так надаємо значення дрібницям", – наголосив Андрій Рибак.

У той час дівчата, які борються за серце Михайла Заливаки, вважають, що вміють по-справжньому дружити: