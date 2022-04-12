Лідер гурту "Машина времени" і російський музикант Андрій Макаревич дав інтерв'ю ізраїльському виданню "Вести". У ньому він розповів, що не боїться прощатись з друзями, які не підтримують його позицію.

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Андрій Макаревич про друга та критику з боку колег

Музикант розповів, що не хоче спілкуватись з людьми, які підтримують війну. Так сталось і з його колишнім другом.

Зі старим другом дитинства ми просто не торкались певних тем, і в багатьох інших питаннях у нас повний збіг, він теж художник. Але коли почалася війна, і він її підтримав, я його стер звідусіль. Є якась грань, за якою вже не виходить. Тепер він для мене просто не існує,

– зізнався артист.

Андрій Макаревич додав, що його часто критикують колеги з Росії за таку радикальну позицію. Вони звинувачують його у тому, що він начебто ображає росіян.

"Це ж відбувається вдесяте поспіль, причому в них не вистачає фантазії придумати щось принципово інше. "Макаревич знову образив росіян" – далі за цю фразу вони зазвичай не йдуть. І я їм щоразу ввічливо намагаюся пояснити: друзі, я не росіян образив, я говорю конкретно про вас, мудаків. Даремно ви думаєте, що ви – вся Росія", – підкреслив артист.

Як українські зірки спілкуються з російськими друзями.

Чимало українських знаменитостей мали й мають родичів та друзів у Росії. Однак після початку повномасштабної війни їхні стосунки змінились: