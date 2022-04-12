Лідер гурту "Машина времени" і російський музикант Андрій Макаревич дав інтерв'ю ізраїльському виданню "Вести". У ньому він розповів, що не боїться прощатись з друзями, які не підтримують його позицію.
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Андрій Макаревич про друга та критику з боку колег
Музикант розповів, що не хоче спілкуватись з людьми, які підтримують війну. Так сталось і з його колишнім другом.
Зі старим другом дитинства ми просто не торкались певних тем, і в багатьох інших питаннях у нас повний збіг, він теж художник. Але коли почалася війна, і він її підтримав, я його стер звідусіль. Є якась грань, за якою вже не виходить. Тепер він для мене просто не існує,
– зізнався артист.
Андрій Макаревич додав, що його часто критикують колеги з Росії за таку радикальну позицію. Вони звинувачують його у тому, що він начебто ображає росіян.
"Це ж відбувається вдесяте поспіль, причому в них не вистачає фантазії придумати щось принципово інше. "Макаревич знову образив росіян" – далі за цю фразу вони зазвичай не йдуть. І я їм щоразу ввічливо намагаюся пояснити: друзі, я не росіян образив, я говорю конкретно про вас, мудаків. Даремно ви думаєте, що ви – вся Росія", – підкреслив артист.
Як українські зірки спілкуються з російськими друзями.
Чимало українських знаменитостей мали й мають родичів та друзів у Росії. Однак після початку повномасштабної війни їхні стосунки змінились:
- Слава Камінська зізнавалась, що в неї майже не залишилося друзів у Росії. Все тому, що вони не вірять зірці, коли та розповідає про ситуацію в Україні.
- Джамала наголосила, що не хоче знати друзів і родичів з Росії, які не цікавляться, як вона та сини.
- Олексій Дурнєв спілкується з російськими колегами. Однак ті видаляють листування, бо бояться погроз на їхню адресу.