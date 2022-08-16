Батьки Кузьми – Ольга та Віктор Кузьменки – організували концерт "Шампанські очі 2.0", аби усім прихильникам разом зібратись та заспівати найкращі хіти вустами інших виконавців. Серед них будуть: Віктор Винник, Зіновій Карач, Павло Пігура, Андрій Капраль, Давід Меладзе та зірки проєкту "Команда А" Андрій Заліско, Андріана, Андрій Князь, Артур Боссо та Анна Добриднєва.

До слова Батьки Кузьми запрошують: у Львові відбудеться концерт "Шампанські очі" – останні квитки

Зокрема в концерті візьме участь український диригент Богдан Мочурад із симфонічним оркестром. Він та ще кілька інших культурних діячів пригадали напередодні дня народження Кузьми, яким він був при житті.

Богдан Мочурад

"Ми зі Скрябіним познайомилися у рамках проєкту "Відчинилося життя", у якому співають незрячі співаки з цілої України з оркестром театру Заньковецької. Андрій взяв участь як запрошена зірка. Він дуже підтримував цей проєкт. Багато разів виступав. Це був його перший досвід роботи з оркестром. І він запропонував зробити сольну програму, з якою ми разом виступали у багатьох містах. Для мене він назавжди буде справжнім, відкритим, розумним та дуже талановитим. У нього не було зірковості, він був звичайною простою людиною, незважаючи на популярність, завжди знаходив спільну мову із оркестром, солістами, з незрячими, яких він підтримував.



Богдан Мочурад буде диригентом концерту "Шампанські очі 2.0" / Фото пресслужби

Мені запам'яталося, коли ми робили концерт в опері, в той день Андрій "втратив голос", не міг навіть говорити, тому питання концерту було під зривом, але він зробив спеціальні "заливки", тобто він витримав 2 концерти, які ми грали. А для мене це були страшні переживання! А він зібрався і відпрацював на повну. Мені дуже імпонує його філософська пісня, де він підіймав гарячі життєві проблеми.

17 серпня будемо відзначати свято Андрія Кузьменка, але я не зможу подзвонити і сказати йому: "Вітаю!" Я, Богдан Мочурад, оркестр, з яким Андрій зробив багато концертів, запрошуємо вас разом заспівати пісні Андрія Кузьменка! Ми гарантуємо неповторну атмосферу, а ви відчуєте, без сумніву, що Андрій буде поруч з нами".

Лесик

"За останні шість років я дав безліч інтерв'ю про Андрія, оскільки ми і вчились разом (він на рік молодший), і гурти створювали у Новояворівську, тобто дружили із самого свідомого дитинства.

Годинами можу розповідати про Андрійка різноманітні історії, але не вистачить паперу, щоб усе описати.

Сьогодні розкажу смішну і цікаву історію, яка стосується нашої дружби та творчості Кузьми. Вкотре приїжджаю до Києва по різних справах і вкотре, звичайно, постійно живу в Кузьми. Не без 50 грамів віскі обходилось, звісно. Андрійко любив часто смажити шашличок, який він, до речі, нікому не давав смажити, а завжди сам робив. Приїжджаю до нього, а Андрійко мене вже чекає із шашличком. Ми закурили, поговорили. І ось Андрій каже: "Лесик, ти мусиш послухати мою чергову пісню, яка скоро буде запрем’єрена". Ставить мені пісеньку "Місця щасливих людей", яку усі знають і це одна з моїх улюблених пісень. Щось мені трішечки не зайшло і я почав трошки критикувати.



Лесик виступить на концерті на честь Кузьми / Фото пресслужби

До слів не було у мене претензій, адже Кузьма був ходячою енциклопедією: він за ніч міг зробити по 2 – 3 хіти. Це тільки він так міг. А я більше дивився по музичному – гармонія, мелодика, аранжування тощо. Він послухав мою критику, розізлився, той шашлик викинув десь і пішов до хати. Я собі надворі залишився і подумав, що щось я зажорстко сказав. Виходить він і каже: слухай, я подумав, ти маєш рацію! Зібрав ті шашлики і ми гарно посиділи.

Тому він до мене прислухався, бо я все йому казав: "Андрійко, ти вже є легенда, ти маєш бути на найвищій висоті!" Пригадую ми часто ночами сиділи, говорили, переслухали багато музики, він мені, напевно, довіряв, бо ті пісні, які були на стадії роботи, мені показував. Отака маленька смішна історія. Це лише раз ми так легенько "посварились", а більше ніколи. Можу про нього багато говорити. Він був вокалістом першої моєї групи "Форте". Ми разом виросли на Lady Bump – панкову музику він дуже любив. Приходьте на концерт! Згадаємо Андрійка та разом заспіваємо усіма улюблені пісні".

Віктор Винник

"Ми не були близькими знайомими з Андрієм, хоча я був колись навіть у нього вдома, а також ми часто на концертах зустрічались. Свого часу, коли ми тільки починали з гуртом "МЕРІ", то у багатьох (на той час уже зірок) питали, як правильно робити кроки. Тоді абсолютна більшість зірок з’їжджали або говорили, що наша творчість не на часі. Андрій був один з тих, хто щиро, просто пояснив, як вийшло у нього. Він казав: ми робили отакі-то кроки, можете спробувати так само зробити, у моєму випадку це зіграло, а як буде у вас – не знаю. Тобто він щиро казав свою думку. Хоч він і здавався простим, але людина значно глибша. Він дуже швидко жив. Думаю, він прожив кілька життів звичайної людини. Він був у багатьох місцях щасливих людей.

Важливо, що його пісні звучать не тільки по радіо чи на концертах, але й на вулицях різних українських міст під гітару. Для мене це важливо, бо означає, що вони стали народними і житимуть.

Давайте прийдемо 17 серпня у FestRepublic – на день народження Кузьми і згадаємо класного чувака!"



Віктор Винника про Андрія Кузьменка / Фото пресслужби

ХАС

"В мене, на жаль, немає "неймовірної історії дружби" чи навіть спілкування з Кузьмою. Та для мене Він був, є і буде феноменом української музики! Яскравий приклад того, як слово і простота ламає рамки і кордони! Для мене честь долучитись до концерту "Шампанські очі 2.0"! Бо зброя, яку залишив на Кузьма, повинна СТРІЛЯТИ!".

Андрій Капраль

"З Кузьмою ми перетинались рідко, коротко, але завжди душевно. Не обходилось без якоїсь кумедної історії, без спогадів про ті часи, коли ми починали наше творче життя. Андрій був і є справжнім народним артистом, адже збирав людей на своїх концертах за життя і успішно робить це зараз. Я думаю, що в Україні немає людини, яка б не знала бодай однієї його пісні. А це таки про щось свідчить!

17 серпня відбудеться концерт "Шампанські очі 2.0" до дня народження Кузьми. Приходьте, буде класно!.

Андріана

"Я не можу сказати, що ми були великими друзями, але хорошими приятелями точно. Загалом наші нечасті зустрічі були пов'язані з концертами, де ми разом виступали. Те, як він віддавався своїй роботі, його надзвичайна позитивна енергетика , шалена харизма та величезна любов до людей, це були справжні майстер-класи для мене. Він був дійсно народним артистом, бо так само, як він любив людей, так любили і його. Пам'ятаю, як на одному з концертів, який організовував мій чоловік, Андрій з командою відіграли годинну програму, потім декілька разів виходили на біс і затягнулось то до ночі, ну і звичайно вибудувалась величезна черга людей, бажаючих сфотографуватись з Кузьмою. Він не відмовив жодній людині, а цей процес тривав кілька годин, і коли Володимир підійшов до Андрія, мовляв, пізно уже, може тобі варто відпочити, бо вранці їхати на Київ, Кузьма відповів коротко: "Чувак, то є мої люди!. І поки не приділив свою увагу усім людям, які зібрались на площі, не пішов звідти.

А далі була коротка, уже нічна вечеря, декілька смішних анекдотів та історій від Кузьми, розказаних у притаманному тільки йому стилі, від яких усі падали від сміху, він подивився на годинник і сів одразу за кермо свого авто та поїхав на Київ, тому що вранці він уже мав бути в ефірі одного з телеканалів, де він працював телеведучим… Він завжди кудись поспішав… А ще не забуду, коли ми з чоловіком попросили у нього про допомогу, щоб він нас познайомив з людьми із шоу-бізнесу, то Андрій відповів коротко, щось на кшталт: "Значить так, чувіха, я уважно послухав, що ти тут пів години співала, тобі треба терміново міняти матеріал і тоді мені не треба буде вас з ніким знайомити, самі до вас прийдуть".

Ми Андрія послухали, ми кардинально змінили напрямок музики і розвиток моєї кар'єри дійсно почав рухатись із зовсім іншою швидкістю, тому: "Дякуємо тобі, чувак! За твій розум, за твій талант, за твій патріотизм і за твою любов до людей! Ти завжди був, є, і назавжди залишишся разом з нами!."

Ivan NAVI

"Кузьма для мене – це вчитель, рольова модель і приклад того, яким повинен бути справжній артист. Він той, хто першим повірив у мій талант. Якби Андрій був зараз серед нас, я б дякував за цю віру в мене при кожній нашій зустрічі.



Ivan Navi вважає Кузьму своїм наставником / Фото пресслужби

Зараз я маю змогу дякувати йому щоразу, коли співаю на сцені його пісні. Давайте зберемось 17 серпня у Львові в Fest Republic на його день народження, щоб заспівати їх разом!".

ЗАЛІСКО

"Знав Кузьму ще, здається, з 1997 чи 98-го. Я вперше поїхав в тур по заходу Україні. Тоді були "Скрябін", Петриненко і Горобець, Хурсенко, Бурмака, Пономарьов. Мені дуже подобалась нова пісня Андрія "Танець пінгвіна" і я йому про це говорив як автору. Якось в Ужгороді, після концерту, я запросив усіх артистів до свого друга Миколи Писарчука. Це були незабутні часи 90-х. Наскільки я знаю, Кузьма із дружиною Світланою навіть "породичались" із родиною Писарчуків. Ми перетинались на концертах, корпоративах у різних містах, у столиці ми бачились кілька разів, я питав у нього різні поради, як краще вчинити чи на яку пісню краще зняти відео…

Іноді я писав Андрію смс подяки із потягу, коли заливався сміхом від "Я, Побєда і Берлін". І він завжди відповідав. Останній раз ми з Кузьмою бачились в серпні 2014-го за лаштунками "ЗахідФесту" на виступі групи "ClawFinger". Він був здивований, що я захоплююсь такою музикою і ми разом підспівували пісні цієї групи, які знали. Тоді він здався мені таким щирим, дуже відкритим, видно було, що він виглядав щасливим… Рок-музика завжди об'єднує навіть зовсім різних людей".

Зіновій Карач

"Для мене Кузьма завжди був глибоким філософом. Те, що він робив з гумором, його жарти, – насправді базувалися на величезному життєвому досвіді і дуже, скажу так, чесному ставленні до життя. Андрій знав ціну усьому, що отримує людина, він знав, яке життя буває різноманітне, часом дурне, часом сумне, часом веселе. Тому і пісні Кузьми такі ж яскраві і різнобарвні, як і наше життя. Я часто думаю над тим, що б Кузьма писав зараз, але згадую, що він вже так багато сказав: є пісні, які дуже влучно висловлюють біль від втрат, який зараз переповнює мало не кожного з нас, є пісні, що відкривають очі на взаємодію у суспільстві, в якому ми живемо і породжують іронічне і легше ставлення до світу, є пісні, що заставляють посміятися над нашими проблемами.

І ці пісні звучатимуть на концерті 17-го серпня. Тому, я вважаю, що там варто бути не тільки усім, хто любив Кузьму, а й тим, хто шукає якоїсь терапії для своєї душі, своїх думок".

Остап Дроздов, ведучий концерту

"Попри легкість у спілкуванні, Кузьма не любив панібратства. Наше з ним знайомство почалося на ви, і Андрій одразу на це звернув увагу. Далі вже було на ти – але вже з його подачі. Я мав із ним потужне інтерв’ю за кілька місяців до загибелі. Скрябін (я його так називав поза очі) щиро відповідав на всі питання й навіть не приховував, що своїм волонтерством і допомогою солдатам він ніби просить вибачення перед своєю країною за все, чим йому докоряли раніше. Від нього йшло безсилля, і ми на цьому одразу зійшлися.



Остап Дроздов про Кузьму / Фото пресслужби

Я, як і він, був і лишаюся дуже низької думки про частину нашого народу, ми багато говорили якраз про це: про фатальну неспроможність мислити критично і не куплятися на дешеві фінти політиків. Я не маю сумнівів, яку позицію зайняв би Кузьма в нинішні дні. Це була б та сама позиція, що й 2014 року. Він би гуморив у своєму стилі коломийкою: "Мо@@@лі – то хорі люди, люблять воювати, а ми будемо на них із Говерли срати".

Петро Луцишин, організатор концерту, один із засновників VINIL Concert agency

"Творчість Кузьми, це щось дуже особисте для кожного львів'янина та кожного свідомого українця. Тексти – актуальні, як були так і є, а в дечому вони є пророчими. Ми дуже вдячні батькам Кузьми, які разом з нами погоджували лайн-ап і дуже нам допомагали та підказували. Дякуємо Львівській військовій адміністрації, яка дозволила підготовку до цього заходу, хоча зараз це є непросто. Важливо також, що це буде перший open air аншлаг, всі квитки розійшлися, тому на численні прохання VINIL Concert agency відкрили продаж додаткових квитків у фанзону. Поспішайте придбати!

І це певною мірою виклик, у цей непростий час. Ми, як свідомі українці, доводимо усьому світу, що між сирен під час війни можна разом співати українські пісні та вшановувати великих людей, а також триматися купи та згуртовано допомогти Збройним силам України, переселенцям і залишатися українцями. Це найпотужніша подія цього літа, хоч і великий виклик для організатора, але я переконаний, що ми з усім справимося.

Для "диванних генералів", які проти, щоб під час війни відбувалися концерти, скажу, що ми тримаємо економічний фронт, а кожен, хто придбав квиток, працевлаштував близько 100 людей, у яких є сім'ї, витрати, які щодня ростуть. Ми також допомагаємо артистам, професіоналам своєї справи, не зійти на манівці, не покинути країну. Окрім того, частину коштів, ми завжди передаємо на ЗСУ та ВПО у співпраці з ГО Міжнародною асоціацією митців. Ми двома руками намагаємося втримати непросту у цей час івент-індустрію і дякуємо кожному, хто поділяє наші думки".