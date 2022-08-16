Родители Кузьмы – Ольга и Виктор Кузьменко – организовали концерт "Шампанские глаза 2.0", чтобы всем поклонникам вместе собраться и спеть лучшие хиты устами других исполнителей. Среди них: Виктор Винник, Зиновий Карач, Павел Пигура, Андрей Капраль, Давид Меладзе и звезды проекта "Команда А" Андрей Залиско, Андриана, Андрей Князь, Артур Боссо и Анна Добрыднева.

К слову Родители Кузьмы приглашают: во Львове состоится концерт "Шампанские глаза" – последние билеты

В частности, в концерте примет участие украинский дирижер Богдан Мочурад с симфоническим оркестром. Он и еще несколько других культурных деятелей вспомнили в канун дня рождения Кузьмы, каким он был при жизни.

Богдан Мочурад

"Мы со Скрябиным познакомились в рамках проекта "Открылась жизнь", в котором поют незрячие певцы из целой Украины с оркестром театра Заньковецкой. Андрей принял участие как приглашенная звезда. Он очень поддерживал этот проект. Много раз выступал. Это был его первый опыт работы с оркестром и предложил сделать сольную программу, с которой мы вместе выступали во многих городах, для меня он навсегда будет настоящим, открытым, умным и очень талантливым, у него не было звездности, он был обычным простым человеком, несмотря на популярность, всегда находил общий язык с оркестром, солистами, с незрячими, которых он поддерживал.



Богдан Мочурад будет дирижёром концерта "Шампанские глаза 2.0" / Фото прессслужбы

Мне запомнилось, когда мы делали концерт в опере, в тот день Андрей "потерял голос", не мог даже говорить, поэтому вопрос концерта был под срывом, но он сделал специальные "заливки", то есть он выдержал 2 концерта, которые мы играли . А для меня это были страшные переживания! А он собрался и отработал по полной. Мне очень импонирует его философская песня, где он поднимал горячие проблемы жизни.

17 августа будем отмечать праздник Андрея Кузьменко, но я не смогу позвонить и сказать ему: "Привет!" Я, Богдан Мочурад, оркестр, с которым Андрей сделал много концертов, приглашаем вас вместе спеть песни Андрея Кузьменко! Мы гарантируем неповторимую атмосферу, а вы почувствуете, несомненно, что Андрей будет рядом с нами».

Лесик

"За последние шесть лет я дал множество интервью об Андрее, поскольку мы и учились вместе (он на год младше), и группы создавали в Новояворовске, то есть дружили с самого сознательного детства.

Часами могу рассказывать об Андрюше всевозможные истории, но не хватит бумаги, чтобы все описать.

Сегодня расскажу смешную и интересную историю, касающуюся нашей дружбы и творчества Кузьмы. Еще раз приезжаю в Киев по разным делам и еще раз, конечно, постоянно живу в Кузьме. Не без 50 граммов виски обходилось, конечно. Андрюша любил часто жарить шашлычок, который он, кстати, никому не давал жарить, а всегда сам делал. Приезжаю к нему, а Андрюша меня уже ждет с шашлычком. Мы закурили, побеседовали. И вот Андрей говорит: "Лесик, ты должен послушать мою очередную песню, которая скоро будет запремлена". Ставит мне песенку "Места счастливых людей", которую все знают и это одна из моих любимых песен. Что-то мне немного не зашло и я начал немного критиковать.



Лесик выступит на концерте в честь Кузьмы / Фото прессслужбы

К словам не было у меня претензий, ведь Кузьма был ходячей энциклопедией: он за ночь мог сделать по 2 – 3 хита. Это только он так мог. А я больше смотрел по музыкальному – гармония, мелодика, аранжировка и т.д. Он послушал мою критику, разозлился, тот шашлык выбросил где-то и пошел в дом. Я себе на улице остался и подумал, что что-то я жестко сказал. Выходит он и говорит: слушай, я подумал, ты прав! Собрал эти шашлыки и мы хорошо посидели.

Поэтому он ко мне прислушивался, потому что я все ему говорил: "Андрейка, ты уже есть легенда, ты должна быть на самой высокой высоте!" Помню мы часто по ночам сидели, говорили, переслушали много музыки, он мне, наверное, доверял, потому что те песни, которые были на стадии работы, мне показывал. Такая маленькая смешная история. Это только раз мы так легонько "поругались", а больше никогда. Могу о нем много говорить. Он был вокалистом первой моей группы "Форте". Мы вместе выросли на Lady Bump – панковую музыку он очень любил. Приходите на концерт! Вспомним Андрюшу и вместе споем всеми любимые песни".

Виктор Винник

"Мы не были близкими знакомыми с Андреем, хотя я был когда-то даже у него дома, а также мы часто на концертах встречались. В свое время, когда мы только начинали с группой "МЕРИ", то у многих (к тому времени уже звезд) спрашивали Как правильно делать шаги?Тогда абсолютное большинство звезд съезжали или говорили, что наше творчество не ко времени.Андрей был один из тех, кто искренне, просто объяснил, как вышло у него. можете попробовать так же сделать, в моем случае это сыграло, а как будет у вас - не знаю.То есть он искренне говорил свое мнение.Хотя он и казался простым, но человек значительно глубже.Он очень быстро жил.Думаю, он прожил несколько жизней обычного человека, он был во многих местах счастливых людей.

Важно, что его песни звучат не только по радио или концертам, но и на улицах разных украинских городов под гитару. Для меня это важно, потому что они стали народными и будут жить.

Давайте придем 17 августа в FestRepublic – на день рождения Кузьмы и вспомним классного чувака!"



Виктор Винника об Андрее Кузьменко / Фото прессслужбы

ХАС

"У меня, к сожалению, нет "невероятной истории дружбы" или даже общения с Кузьмой. Но для меня Он был, есть и будет феноменом украинской музыки! Яркий пример того, как слово и простота ломает рамки и границы! Для меня честь приобщиться к концерта "Шампанские глаза 2.0"! Потому что оружие, которое оставил на Кузьме, должно стрелять!".

Андрей Капраль

"С Кузьмой мы пересекались редко, коротко, но всегда душевно. Не обходилось без какой-то забавной истории, без воспоминаний о тех временах, когда мы начинали нашу творческую жизнь. Андрей был и есть настоящий народный артист, ведь собирал людей на своих концертах за жизнь и я думаю, что в Украине нет человека, который бы не знал хотя бы одной его песни, а это о чем-то свидетельствует!

17 августа состоится концерт "Шампанские глаза 2.0" ко дню рождения Кузьмы. Приходите, будет классно!

Андриана

"Я не могу сказать, что мы были большими друзьями, но хорошими приятелями точно. В общем, наши нечастые встречи были связаны с концертами, где мы вместе выступали. То, как он отдавался своей работе, его чрезвычайная положительная энергетика, безумная харизма и огромная любовь к людям, это были настоящие мастер-классы для меня.Он был действительно народным артистом, потому что так же, как он любил людей, так любили и его.Помню, как на одном из концертов, который организовывал мой муж, Андрей из командой отыграли часовую программу, потом несколько раз выходили на бис и затянулось до ночи, ну и конечно выстроилась огромная очередь людей, желающих сфотографироваться с Кузьмой.Он не отказал ни одному человеку, а этот процесс продолжался несколько часов, и когда Владимир подошел к Андрею, мол, поздно уже, может тебе стоит отдохнуть, потому что утром ехать на Киев, Кузьма ответил коротко: "Чувак, это мои люди!" И пока не уделил свое внимание всем собравшимся на площади людям, не ушел оттуда.

А дальше был короткий, уже ночной ужин, несколько смешных анекдотов и историй от Кузьмы, рассказанных в присущем только ему стиле, от которых все падали от смеха, он посмотрел на часы и сел сразу за руль своего авто и поехал на Киев, потому что утром он уже должен был быть в эфире одного из телеканалов, где он работал телеведущим… Он всегда куда-то торопился… А еще не забуду, когда мы с мужем попросили у него о помощи, чтобы он нас познакомил с людьми из шоу-бизнеса, Андрей ответил коротко , что-то вроде: "Значит так, чувиха, я внимательно послушал, что ты здесь пол часа пела, тебе нужно срочно менять материал и тогда мне не нужно будет вас с никем знакомить, сами к вам придут".

Мы Андрея послушали, мы кардинально изменили направление музыки и развитие моей карьеры действительно начало двигаться с совсем другой скоростью, поэтому: "Спасибо тебе, чувак! За твой ум, за твой талант, за твой патриотизм и за твою любовь к людям! Ты всегда был, есть, и навсегда останешься вместе с нами!

Ivan NAVI

"Кузьма для меня – это учитель, ролевая модель и пример того, каким должен быть настоящий артист. Он тот, кто первым поверил в мой талант. Будь Андрей сейчас среди нас, я бы благодарил за эту веру у меня при каждой нашей встрече.



Ivan Navi считает Кузьму своим наставником / Фото прессслужбы

Сейчас я благодарю его каждый раз, когда пою на сцене его песни. Давайте соберемся 17 августа во Львове в Fest Republic на его день рождения, чтобы спеть их вместе!

ЗАЛЕСКО

"Знал Кузьму еще, кажется, с 1997 или 98-го. Я впервые поехал в тур по западу Украины. Тогда были "Скрябин", Петриненко и Воробей, Хурсенко, Бурмака, Пономарев. Мне очень нравилась новая песня Андрея "Танец пингвина" и я ему об этом говорил как автору.Однажды в Ужгороде, после концерта, я пригласил всех артистов к своему другу Николаю Писарчуку.Это были незабываемые времена 90-х.Насколько я знаю, Кузьма с женой Светланой даже "породились" с семьей Писарчуков. пересекались на концертах, корпоративах в разных городах, в столице мы виделись несколько раз, я спрашивал у него разные советы, как лучше поступить или на какую песню лучше снять видео…

Иногда я писал Андрею смс благодарности из поезда, когда заливался смехом от "Я, Победа и Берлин". И он всегда отвечал. Последний раз мы с Кузьмой виделись в августе 2014-го за кулисами ЗападФеста на выступлении группы ClawFinger. Он был удивлен, что я увлекаюсь такой музыкой и мы вместе подпевали знавшие песни этой группы. Тогда он показался мне таким искренним, очень открытым, видно было, что он выглядел счастливым… Рок-музыка всегда объединяет даже разных людей».

Зиновий Карач

"Для меня Кузьма всегда был глубоким философом. То, что он делал с юмором, его шутки, – на самом деле базировались на огромном жизненном опыте и очень, скажу так, честном отношении к жизни. Андрей знал цену всему, что получает человек, он знал, какая жизнь бывает разнообразна, порой глупа, порой грустна, иногда весела.Потому и песни Кузьмы такие же яркие и разноцветные, как и наша жизнь.Я часто думаю над тем, что бы Кузьма писал сейчас, но вспоминаю, что он уже так много сказал : есть песни, которые очень точно выражают боль от потерь, которая сейчас переполняет чуть ли не каждого из нас, есть песни, открывающие глаза на взаимодействие в обществе, в котором мы живем и порождают ироническое и более легкое отношение к миру, есть песни, которые заставляют посмеяться над нашими проблемами.

И эти песни будут звучать на концерте 17 августа. Поэтому, я считаю, что там стоит быть не только всем, кто любил Кузьму, но и тем, кто ищет терапии для своей души, своих мыслей».

Остап Дроздов, ведущий концерта

"Несмотря на легкость в общении, Кузьма не любил панибратства. Наше с ним знакомство началось на вы, и Андрей сразу на это обратил внимание. Дальше уже было на ты – но уже с его подачи. Я имел с ним мощное интервью за несколько месяцев Скрябин (я его так называл вне глаза) искренне отвечал на все вопросы и даже не скрывал, что своим волонтерством и помощью солдатам он будто бы просит прощения перед своей страной за все, чем его упрекали раньше, от него шло бессилие, и мы на этом сразу сошлись.



Остап Дроздов о Кузьме / Фото прессслужбы

Я, как и он, был и остаюсь очень низким мнением о части нашего народа, мы много говорили как раз об этом: о роковой неспособности мыслить критически и не покупаться на дешевые финты политиков. Я не сомневаюсь, какую позицию занял бы Кузьма в нынешние дни. Это была бы та же позиция, что и в 2014 году. Он бы юморил в своем стиле коломыйкой: "Мо@@@ли - это хоры люди, любят воевать, а мы будем на них из Говерлы срать".

Петр Луцишин, организатор концерта, один из основателей VINIL Concert agency

"Творчество Кузьмы, это что-то очень личное для каждого львовянина и каждого сознательного украинца. Тексты – актуальны, как были так и есть, а кое в чем они пророческие. Мы очень благодарны родителям Кузьмы, которые вместе с нами согласовывали лайн-ап и Спасибо нам Львовской военной администрации, которая разрешила подготовку к этому мероприятию, хотя сейчас это непросто, важно также, что это будет первый open air аншлаг, все билеты разошлись, поэтому по многочисленным просьбам VINIL Concert agency открыли продажу дополнительных билетов. в фанзону.Спешите приобрести!

И это в известной степени вызов в это непростое время. Мы, как сознательные украинцы, доказываем всему миру, что между сиренами во время войны можно вместе петь украинские песни и чествовать великих людей, а также держаться вместе и сплоченно помочь Вооруженным силам Украины, переселенцам и оставаться украинцами. Это самое мощное событие этим летом, хоть и большой вызов организатору, но я убежден, что мы со всем справимся.

Для "диванных генералов", которые против, чтобы во время войны проходили концерты, скажу, что мы держим экономический фронт, а каждый, кто приобрел билет, трудоустроил около 100 человек, у которых есть семьи, ежедневно растущие расходы. Мы также помогаем артистам, профессионалам своего дела, не взойти в заблуждение, не покинуть страну. Кроме того, часть средств мы всегда передаем на ВСУ и ВПЛ в сотрудничестве с ОО Международной ассоциацией художников. Мы двумя руками пытаемся удержать непростую в это время ивент-индустрию и благодарим каждого, кто разделяет наши мысли".