Використав Злату Огнєвіч на "Холостячці": Андрій Хветкевич відверто відповів на закиди

Фридайвер Андрій Хветкевич брав участь у шоу "Холостячка" ще до того, як зізнався про нетрадиційну орієнтацію. Багато хто підозрює, чи не використав він Злату Огнєвіч.

Бізнесмен та фридайвер Андрій Хветкевич не був готовий здійснити камінг-аут напередодні та під час шоу "Холостячка". На розмові з Анною Олицькою він відповів на закид, чи не використав часом головну героїню.

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Андрій Хветкевич про участь в Холостячці

Чоловік не зміг відповісти ствердно до кінця, але запевнив, що йшов на шоу не для того, щоб когось використовувати.

Можливо. Я не буду казати, що я — ідеальний. Наміри були чистими. Я не хотів прямо використовувати, мені в першу чергу було цікаво побувати на телебаченні, було цікаво, як це все знімається. Чи насправді там є емоції, чи є у мене шанси бути зі Златою,

– сказав Андрій.



Андрій Хветкевич та Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Андрія Хветкевича

"Я не йшов туди використовувати Злату, я просто хотів подивитися, як я буду в такому оточенні, атмосфері, коли завжди камери. Це було цікавим для мене досвідом – подивитися, можу чи не можу я бути там. Злата мені подобалася і коли я ще спілкувався з СТБ, я ще не знав, хто буде конкретно. Я сказав їм: "Ви мені скажіть, хто буде, тоді я вирішу, приїжджати мені чи ні". І сказали, що буде Злата, я точно вирішив, що їду. Вона класна, красива".

Андрій Хветкевич зізнався, що мав романтичні почуття до Злати Огнєвіч. Та з часом зрозумів, що у їхніх стосунків немає майбутнього.

Використав я Злату чи ні, не знаю, тому що емоції, почуття у мене виникли у проєкті. Вони були справжніми, не можу сказати, що я прикидався. Але вже ближче до кінця мого перебування на шоу, я розумів, що у нас зі Златою нічого не вийде. У нас був зі Златою конект. Мені теж це подобалося,

– додав бізнесмен.

Інтерв'ю з Андрієм Хветкевичем: дивіться відео онлайн