Бизнесмен и фридайвер Андрей Хветкевич не был готов совершить каминг-аут накануне и во время шоу "Холостячка". На разговоре с Анной Олицкой он ответил на упрек, использовал ли главную героиню.

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Андрей Хветкевич об участии в Холостячке

Мужчина не смог ответить утвердительно до конца, но заверил, что шел на шоу не для того, чтобы использовать кого-то.

Возможно. Я не буду говорить, что я идеальный. Намерения были чистыми. Я не хотел прямо использовать, мне в первую очередь было интересно побывать на телевидении, было интересно, как все это снимается. Есть ли на самом деле там эмоции, есть ли у меня шансы быть со Златой,

– сказал Андрей.



Андрей Хветкевич и Злата Огневич / Фото из инстаграма Андрея Хветкевича

"Я не шел туда использовать Злату, я просто хотел посмотреть, как я буду в таком окружении, атмосфере, когда всегда камеры. Это было интересным для меня опытом – посмотреть, могу или не могу я быть там. Злата мне нравилась и когда я еще общался с СТБ, я еще не знал, кто будет конкретно, я сказал им: "Вы мне скажите, кто будет, тогда я решу, приезжать мне или нет". И сказали, что будет Злата, – я точно решил, что еду. Она классная, красивая".

Андрей Хветкевич признался, что испытывал романтические чувства к Злате Огневич. Но со временем понял, что у их отношений нет будущего.

Использовал я Злату или нет, не знаю, потому что эмоции, чувства у меня возникли в проекте. Они были настоящими, не могу сказать, что я притворялся. Но уже ближе к концу моего пребывания на шоу, я понимал, что у нас со Златой ничего не выйдет. У нас был со Златой конект. Мне тоже это нравилось,

– добавил бизнесмен.

Интервью с Андреем Хветкевичем: смотрите видео онлайн