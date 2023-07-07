Треба мінімум 50 тисяч доларів, – Хветкевич розповів, чи планує стати татом зі своїм партнером

Андрій Хветкевич уже кілька місяців одружений з коханим Феліпе. Пара не проти стати батьками, але ще нескоро. Чому так – фридайвер пояснив, що хоче фінансової стабільності.

Колишній учасник "Холостячки" та фридайвер Андрій Хветкевич та його чоловік не проти того, щоб стати батьками. Але їм потрібні кілька років.

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Андрій Хветкевич про те, чи хоче стати батьком

Бізнесмен пояснив, що для створення сім'ї важливий фінансовий фундамент. Йому хочеться бути забезпеченим і стабільним у грошах, адже сурогатне материнство обходиться дорого.

Я хочу, щоб було все більш стабільно в нашій сім’ї, тому що мій основний бізнес – компанія в Україні. Через війну я бачу проблеми, замовлень стає менше. Зараз я працюю над відкриттям двох нових бізнесів в Америці. Я хочу спочатку отримати тут стабільність, і лише потім думати про дитину.

"Якщо ми займемось цим питанням, то це буде сурогатне материнство, і це дуже недешево. Для того, щоб почати цей процес, мені потрібно як мінімум 50 тисяч доларів", – зізнався Андрій Хветкевич.

Інтерв'ю з Андрієм Хветкевичем: дивіться відео онлайн

Чи підписував Андрій шлюбний контракт

Андрій Хветкевич також розповів, що не підписував з Феліпе шлюбний контракт. Для нього немає сенсу захищати свої кошти, як пояснив чоловік.

"Контракт – це захист однієї зі сторін. Наприклад, коли у мене є бізнес вартістю кілька мільйонів доларів, і при розлученні я хочу себе захистити й залишити його собі, – тоді так. Є сенс зробити такий контракт".