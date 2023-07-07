Колишній учасник "Холостячки" та фридайвер Андрій Хветкевич та його чоловік не проти того, щоб стати батьками. Але їм потрібні кілька років.

Дивіться також Фіналіст "Холостячки-1" став батьком: фото та стать дитини

Андрій Хветкевич про те, чи хоче стати батьком

Бізнесмен пояснив, що для створення сім'ї важливий фінансовий фундамент. Йому хочеться бути забезпеченим і стабільним у грошах, адже сурогатне материнство обходиться дорого.

Я хочу, щоб було все більш стабільно в нашій сім’ї, тому що мій основний бізнес – компанія в Україні. Через війну я бачу проблеми, замовлень стає менше. Зараз я працюю над відкриттям двох нових бізнесів в Америці. Я хочу спочатку отримати тут стабільність, і лише потім думати про дитину.

"Якщо ми займемось цим питанням, то це буде сурогатне материнство, і це дуже недешево. Для того, щоб почати цей процес, мені потрібно як мінімум 50 тисяч доларів", – зізнався Андрій Хветкевич.

Інтерв'ю з Андрієм Хветкевичем: дивіться відео онлайн

Чи підписував Андрій шлюбний контракт

Андрій Хветкевич також розповів, що не підписував з Феліпе шлюбний контракт. Для нього немає сенсу захищати свої кошти, як пояснив чоловік.

"Контракт – це захист однієї зі сторін. Наприклад, коли у мене є бізнес вартістю кілька мільйонів доларів, і при розлученні я хочу себе захистити й залишити його собі, – тоді так. Є сенс зробити такий контракт".

Додамо, нещодавно Андрій Хветкевич та його коханий Феліпе придбали двокімнатні апартаменти у Г'юстоні, штат Техас. Це квартира у мінімалістичному стилі та світлих тонах з кухнею-студією та панорамними вікнами.