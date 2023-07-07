Колишній учасник "Холостячки" та фридайвер Андрій Хветкевич та його чоловік не проти того, щоб стати батьками. Але їм потрібні кілька років.
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Андрій Хветкевич про те, чи хоче стати батьком
Бізнесмен пояснив, що для створення сім'ї важливий фінансовий фундамент. Йому хочеться бути забезпеченим і стабільним у грошах, адже сурогатне материнство обходиться дорого.
Я хочу, щоб було все більш стабільно в нашій сім’ї, тому що мій основний бізнес – компанія в Україні. Через війну я бачу проблеми, замовлень стає менше. Зараз я працюю над відкриттям двох нових бізнесів в Америці. Я хочу спочатку отримати тут стабільність, і лише потім думати про дитину.
"Якщо ми займемось цим питанням, то це буде сурогатне материнство, і це дуже недешево. Для того, щоб почати цей процес, мені потрібно як мінімум 50 тисяч доларів", – зізнався Андрій Хветкевич.
Інтерв'ю з Андрієм Хветкевичем: дивіться відео онлайн
Чи підписував Андрій шлюбний контракт
Андрій Хветкевич також розповів, що не підписував з Феліпе шлюбний контракт. Для нього немає сенсу захищати свої кошти, як пояснив чоловік.
"Контракт – це захист однієї зі сторін. Наприклад, коли у мене є бізнес вартістю кілька мільйонів доларів, і при розлученні я хочу себе захистити й залишити його собі, – тоді так. Є сенс зробити такий контракт".