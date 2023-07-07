Бывший участник "Холостячки" и фридайвер Андрей Хветкевич и его муж не против того, чтобы стать родителями. Но им нужно несколько лет.

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Андрей Хветкевич о том, хочет ли стать отцом

Бизнесмен объяснил, что для создания семьи важен финансовый фундамент. Ему хочется быть обеспеченным и стабильным в деньгах, ведь суррогатное материнство обходится дорого.

Я хочу, чтобы было все стабильнее в нашей семье, потому что мой основной бизнес – компания в Украине из-за войны я вижу проблемы, заказов становится меньше. Сейчас работаю над открытием двух новых бизнесов в Америке. Я хочу сначала получить здесь стабильность и только потом думать о ребенке.

"Если мы займемся этим вопросом, то это будет суррогатное материнство, и это очень недешево. Для того чтобы начать этот процесс, мне нужно как минимум 50 тысяч долларов", – признался Андрей Хветкевич.

Интервью с Андреем Хветкевичем: смотрите видео онлайн

Подписывал ли Андрей брачный контракт

Андрей Хветкевич также рассказал, что не подписывал с Фелипе брачный контракт. Для него нет смысла защищать свои средства, как объяснил мужчина.

"Контракт – это защита одной из сторон. Например, когда у меня есть бизнес стоимостью в несколько миллионов долларов, и при разводе я хочу себя защитить и оставить его себе, – тогда да. Есть смысл сделать такой контракт".

Добавим, недавно Андрей Хветкевич и его любимый Фелипе приобрели двухкомнатные апартаменты в Хьюстоне, штат Техас. Это квартира в минималистическом стиле и светлых тонах с кухней-студией и панорамными окнами.