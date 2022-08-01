42-річний Андрій Хливнюк довів, що бойовий дух українських бійців не зламати. Його екіпажу "Ґодзілли" так точно.

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Як Андрій Хливнюк повертався з бойового завдання на фронті

Їдемо вже з полунички, з роботи, познімали шоломчики, повдягали кепасіки. Їде наша бричка в ППД (пункт постійної дислокації, – 24 канал),

– пожартував Андрій Хливнюк.

"Це наш другий бойовий виліт. Учора, на жаль, ми зустріли на позиції нашу арту. Нікому не хочеться опинитися поряд з прильотами назад, коли тобі посеред поля треба зустрічати крило", – додав артист.

Він зізнався, що їхній батальйон "Софія" один з найбільш забезпечених підрозділів на фронті. Тож усім ділиться з іншими бійцями на "передку".

"Уже працює благодійний фонд Андрія Хливнюка. Він працює не тільки на забезпечення підрозділу "Софія". Ми по можливості ділимося з усіма тими людьми, які виконують завдання на передку. Це від сухпаїв до глушників на АК, зір, бачення, броня, зброя. Дуже багато речей, які допомагають наблизити перемогу. Ми вже їх перемогли. Залишилось тільки спалити", – висловився співак.

Дякую, що ви з нами, нам в ямах тепліше набагато, коли ти знаєш, що вам не байдуже,

– підсумував Хливнюк.

Нагадаємо, три тижні тому Хливнюк створив свій благодійний фонд для "крил та очей нашого захисту". Так, він працюватиме не тільки над гуманітарними місіями, а й купуватиме безпілотники для розвідувальних операцій.

Однак уже на ранок після бойового завдання лідер "Бумбоксу" поділився неприємною новиною. "7-9 прильотів щойно. Потвори", – написав він в інстаграм-сторіс.

Андрій Хливнюк на фронті / Фото з інстаграм-сторіс музиканта