"Убиваєте за пралку": Андрій Хливнюк звернувся до росіян, які виросли на його піснях
Джерело:інстаграм Андрія Хливнюка
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з першого дня повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони. Тепер він звернувся до ворогів, які виросли на його піснях, а тепер прийшли вбивати та грабувати українців.
Раніше українські артисти були популярними в Росії. У гурту "Бумбокс" є багато російськомовних треків, на яких виросли покоління не лише українців, а й росіян.
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Андрій Хливнюк звернувся до ворогів
Незмінний лідер гурту звернувся до ворогів, які були прихильниками його творчості. В інстаграм-сторіс Хливнюк опублікував фото з війни, а також російською мовою написав повідомлення окупантам.
Нерозумно це, вороги. Нерозумно і безглуздо. Гаразд, ми готові воювати за свої сім'ї й верховенство права над тупою силою. А ви за що? А ви, мародери засцяні, убиваєте за пралку і вмираєте за вічну владу діда, який навіть свою сім'ю сцить показати. Вмираєте за його дачу на Байкалі,
– написав Хливнюк в сторіс.
Андрій Хливнюк звернувся до окупантів / Скриншот інстаграм-сторіс музиканта
Андрій Хливнюк звернувся до окупантів / Скриншот інстаграм-сторіс музиканта
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