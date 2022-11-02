"Убиваєте за пралку": Андрій Хливнюк звернувся до росіян, які виросли на його піснях

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з першого дня повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони. Тепер він звернувся до ворогів, які виросли на його піснях, а тепер прийшли вбивати та грабувати українців.

Раніше українські артисти були популярними в Росії. У гурту "Бумбокс" є багато російськомовних треків, на яких виросли покоління не лише українців, а й росіян.

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Андрій Хливнюк звернувся до ворогів

Незмінний лідер гурту звернувся до ворогів, які були прихильниками його творчості. В інстаграм-сторіс Хливнюк опублікував фото з війни, а також російською мовою написав повідомлення окупантам.

Нерозумно це, вороги. Нерозумно і безглуздо. Гаразд, ми готові воювати за свої сім'ї й верховенство права над тупою силою. А ви за що? А ви, мародери засцяні, убиваєте за пралку і вмираєте за вічну владу діда, який навіть свою сім'ю сцить показати. Вмираєте за його дачу на Байкалі,

– написав Хливнюк в сторіс.



Андрій Хливнюк звернувся до окупантів / Скриншот інстаграм-сторіс музиканта



​Андрій Хливнюк звернувся до окупантів / Скриншот інстаграм-сторіс музиканта

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