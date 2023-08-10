За свою кар'єру український гурт "Бумбокс" створив чимало хітів українською та російською мовами. Андрія Хливнюка запитали, чи використовує він російську зараз і чи робитиме це в майбутньому.

Дивіться також "З нами віддані сини України": усміхнений Андрій Хливнюк показав нове фото з фронту

Чи заспіває Андрій Хливнюк російською

Музикант розповів, що зараз не співає пісень російською мовою. Адже бачив, які жахіття зробили окупанти на українських землях. Можливо, він виконає хіти "Бумбоксу" російською через кілька років.

Після війни – можливо, за кілька років. Але я бачив жахіття… Я був свідком жахливих сцен, коли ми деокуповували території. Я бачив такі речі, що поки ця війна триває, не можу уявити, щоби я співав свої власні російськомовні пісні,

– відповів Андрій Хливнюк.

Артист та військовий підтвердив, що був у Бучі та багатьох інших містах. "В Бучі, в Ірпені й далі на Сході, на східному фронті. І ось уже рік як я на південному фронті. І я бачив, що вони зробили з Херсонщиною".



Андрій Хливнюк в Ірпені / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

Андрій Хливнюк – оператор ударного дрона

Лідер гурту "Бумбокс" є оператором ударних дронів та служить на Південному напрямку. Інколи Андрій Хливнюк покидає передову, щоб виступити з благодійним концертом. Він зізнався, що відчуває провину перед побратимами через те, що відлучається.

"Кажеш собі, що це дуже важлива робота, що ти збереш якісь пожертви, принесеш новини, щоб розповісти людям у всьому світі про те, що відбувається і яка допомога нам потрібна. Але ти почуваєшся винним, бо залишаєш там свій екіпаж. І дуже хвилюєшся за людей, бо їм бракує одного або двох із вас. Я маю невеликий загін бойових безпілотників, я знаю, що через брак пілота вони виконуватимуть іншу роботу, можливо, більш небезпечну".