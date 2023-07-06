Музикант та військовослужбовець Андрій Хливнюк нині є пілотом ударного дрона. Він зрідка виходить на зв'язок з шанувальниками.

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Андрій Хливнюк показав нове фото

Сьогодні Андрій Хливнюк поділився з шанувальниками новою світлиною. Він постав перед камерою у військовій формі та касці, позував з усмішкою на обличчі.

16 місяців перегонів за існування Української нації й держави! Честь знати справжніх! Вічна пам'ять полеглим за майбутнє дітей у європейській сім'ї гідних людей! Рядовий Хливнюк Андрій Володимирович,

– поділився захисник.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

У коментарях українці підтримують Андрія Хливнюка та просять берегти себе:

"Уся юність пройшла під ваші пісні, я їх обожнюю, та тепер ще й велика повага, що захищаєте нас! Дякуємо, Андрію, ви наш воїн";

"Бо ми не титани, ми люди. З нами Бог і такі віддані сини України, як ви";

"Ти той, хто підіймав Україну на культурному рівні";

"Дякую кожному, хто на полі, памʼятаю всіх, хто назавжди в строю, молюся за кожного";

"Нехай Бог збереже ваші життя і дасть сили й терпіння".

В інстаграм-сторіз Андрій опублікував ще одне фото, де показався в авто, стеля якого була заповнена шевронами. Співак повідомив, що "перегнав" з-за кордону автівки на фронт.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

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