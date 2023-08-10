За свою карьеру украинская группа "Бумбокс" создала немало хитов на украинском и русском языках. Андрея Хливнюка спросили, использует ли он русский сейчас и будет ли это делать в будущем.

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Запоет ли Андрей Хливнюк на русском

Музыкант рассказал, что сейчас не поет песни на русском языке. Видел ведь, какие ужасы сделали оккупанты на украинских землях. Возможно, он исполнит хиты "Бумбокса" на русском через несколько лет.

После войны – возможно, через несколько лет. Но я видел ужасы… Я был свидетелем ужасных сцен, когда мы деокупировали территории. Я видел такие вещи, что пока эта война продолжается, не могу представить, чтобы я пел свои русскоязычные песни,

– ответил Андрей Хливнюк.

Артист и военный подтвердил, что был в Буче и во многих других городах. "В Буче, в Ирпене и дальше на Востоке, на восточном фронте. И вот уже год как я на южном фронте. И я видел, что они сделали с Херсонщиной".



Андрей Хливнюк в Ирпене / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

Андрей Хливнюк – оператор ударного дрона

Лидер группы "Бумбокс" является оператором ударных дронов и служит на Южном направлении. Иногда Андрей Хливнюк покидает передовую, чтобы выступить с благотворительным концертом. Он признался, что чувствует вину перед собратьями из-за отлучения.

"Говоришь себе, что это очень важная работа, что ты соберешь какие-то пожертвования, принесешь новости, чтобы рассказать людям во всем мире о том, что происходит и какая помощь нам нужна. Но ты чувствуешь себя виноватым, потому что оставляешь там свой экипаж. И очень волнуешься за людей, потому что им не хватает одного или двух из вас".