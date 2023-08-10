Важлива робота, – Андрій Хливнюк зізнався, чи відчуває провину через виїзди за кордон

Соліст "Бумбоксу" Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у лави ЗСУ. Зараз він продовжує займатися військовою справою, втім днями виступив у Лондоні на благодійному матчі. Відтак артист зізнався, як почувається, коли виїжджає за кордон та чи вважає себе в такі моменти винним.

Зіркова подруга виконавця Джамала також виступила на стадіоні футбольного клубу "Челсі". Вона виконала гімн України, однак її розкритикували в мережі.

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Андрій Хливнюк почувається винним

Артист поділився, що має почуття провини перед своїм екіпажем, який через відсутність однієї чи двох людей має виконувати іншу роботу. Інколи дуже небезпечну. Побороти гнітюче почуття артисту навіть не допомагає усвідомлення того, що, виступаючи на благодійних концертах, він робить не менш важливу роботу.

Так, ти почуваєшся винним. Кажеш собі, що це дуже важлива робота, що ти збереш якісь пожертви, принесеш новини, щоб розповісти людям у всьому світі про те, що відбувається і яка допомога нам потрібна. Але ти почуваєшся винним, бо залишаєш там свій екіпаж. І дуже хвилюєшся за людей, бо їм бракує одного або двох із вас. Я маю невеликий загін бойових безпілотників, я знаю, що через брак пілота вони виконуватимуть іншу роботу, можливо, більш небезпечну,

– розповів військовий.