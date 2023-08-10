Важлива робота, – Андрій Хливнюк зізнався, чи відчуває провину через виїзди за кордон
Джерело:BBC
Соліст "Бумбоксу" Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у лави ЗСУ. Зараз він продовжує займатися військовою справою, втім днями виступив у Лондоні на благодійному матчі. Відтак артист зізнався, як почувається, коли виїжджає за кордон та чи вважає себе в такі моменти винним.
Зіркова подруга виконавця Джамала також виступила на стадіоні футбольного клубу "Челсі". Вона виконала гімн України, однак її розкритикували в мережі.
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Андрій Хливнюк почувається винним
Артист поділився, що має почуття провини перед своїм екіпажем, який через відсутність однієї чи двох людей має виконувати іншу роботу. Інколи дуже небезпечну. Побороти гнітюче почуття артисту навіть не допомагає усвідомлення того, що, виступаючи на благодійних концертах, він робить не менш важливу роботу.
Так, ти почуваєшся винним. Кажеш собі, що це дуже важлива робота, що ти збереш якісь пожертви, принесеш новини, щоб розповісти людям у всьому світі про те, що відбувається і яка допомога нам потрібна. Але ти почуваєшся винним, бо залишаєш там свій екіпаж. І дуже хвилюєшся за людей, бо їм бракує одного або двох із вас. Я маю невеликий загін бойових безпілотників, я знаю, що через брак пілота вони виконуватимуть іншу роботу, можливо, більш небезпечну,
– розповів військовий.
Що відомо про Хливнюк в ЗСУ: головне
Лідер "Бумбоксу" в інтерв'ю у квітні розповів, що є пілотом ударного дрона. Він виконував бойові завдання та розвідувальні місії на Південному напрямку. Військовий забезпечує свій підрозділ та два екіпажі, де є командиром, а ще бере участь у плануванні й виконанні бойових місій.Більше про українських зірок, які воюють на фронті та рідко виходять на зв'язок з фанами дивіться в добірці 24 Каналу.
До слова, український співак Валерій Харчишин з гурту "Друга ріка" розповів, як йому вдається виїжджати за кордон під час війни в Україні. Виявляється, артист не отримав дозвіл від Мінкульту, тому йому довелося оформити "білий" квиток.
"Я, по суті, не маю про це говорити... Колись була ДТП, у мене немає певних органів. Я не дуже здорова людина насправді. Тому я міг би оформити цей статус давно. Я цього не робив, тому що не було часу і мені не потрібен цей статус, який мене принижує. На кордоні (тепер, – 24 Канал) я з цим "білим квитком", – пояснив Валерій.
Співак додав, що був змушений "довести до кінця білий квиток", тому що щоразу відчуває приниження, коли звертається до міністра культури й той вже вирішує: їхати чи не їхати.