"Прекрасний тролінг": Андрій Хливнюк висміяв вокаліста російської групи "Звери" – реакція мережі

Раніше лідера російського гурту "Звери" Романа Білика виступав проти війни в України. Однак згодом він "перевзувся". Виконавець навіть поїхав з концертами для російських військових на Донеччину. Тож соліст "Бумбоксу" Андрій Хливнюк записав до нього іронічне звернення.

Такий тролінг дуже сподобався шанувальникам артиста. Вони написали багато приємних коментарів під відео співака.

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Андрій Хливнк потролив вокаліста російської групи "Звери"

У відео український виконавець, тримаючи ударний БПЛА, процитував рядки з пісень гурту, солістом якого є Роман Білик. Зокрема, у відео артиста можна почути треки "Рома, извини" та "До скорой встречи". Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…,

— сказав сміючись співак.

Реакція мережі

В коментарях під публікацією фани підтримали співака, їм сподобалося його почуття гумору:

"Який прекрасний тролінг";

"Як це мило. Передаємо привіт Роману";

"Ви зробили мій день!";

"Почуття гумору топ";

"Дай Боже, щоб цей літачок зробив Рому хорошим росіянином";

"Андрію, я завжди любила вас та вашу творчість, а з початком війни то не просто любов, то обожнювання! Найкращий".