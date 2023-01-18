В окопі та з бойовим дроном: Андрій Хливнюк показав нові фото з фронту

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився промовистими фото, які зробив під час служби. Артист, що став військовим, показався в окопі та з бойовим дроном.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк опублікував нові фото на сторінці колективу. Він показав свіжі кадри з фронту, де служить оператором бойового дрона.

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Андрій Хливнюк показав фото з фронту

На знімках музикант позує у військовій формі. Він постає як в окопі, так і з бойовим дроном Punisher, яким керує на передовій.

"Що там у шоубізнесі?" – лаконічно прокоментував світлини Андрій Хливнюк.

Андрій Хливнюк показав нові фото з фронту / Фото з інстаграму гурту

Зауважимо, фронтмен "Бумбоксу" виходив на зв'язок і у свій день народження , 31 грудня. У той день також відбувалась ракетна атака на Київ та Україну, тож артист звернувся до шанувальників зі словами підтримки.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк є бійцем підрозділу патрульної поліції "Софія", до якої приєднався з початку війни. У перші місяці вторгнення його обов'язками була евакуація мирних жителів. Та згодом він пройшов навчання, що дозволили йому стати оператором бойового дрона. В екіпажі разом з артистом є ще 4 особи – вони займаються аеророзвідкою та бойовими операціями.

Андрій Хливнюк зізнавався, що на лінії фронту та передовій інколи зустрічається з росіянами, які виконують журналістську чи іншу роботу. Він поділився, що ті пропонують одразу плюнути їм в обличчя, щоб вже після цього шукати спільну мову.