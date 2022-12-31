Напередодні Нового року Андрій Хливнюк святкує день народження. З цієї нагоди він опублікував нове відео на особистій сторінці.

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Андрій Хливнюк святкує день народження

Боєць батальйону патрульної поліції "Софія" поділився відео з фронту та у військовій формі. Він поділився, що сьогодні йому виповнилось 43 роки. У цей день він згадав про масований ракетний удар та попросив не ігнорувати тривоги.

Отак зустрічаю свої 43. У мене сьогодні день народження. Я знаю, що відбуваються терористичні атаки на рідне моє місто Київ, на мою любу Україну. Сил вам, будь ласка, тримайтеся! Не ігноруйте повітряну тривогу, – поділився Андрій Хливнюк.

Виконавець додав, що як подарунок на свій день народження він хотів би отримати донат у його благодійний фонд. "А якщо ви сильно хочете мене привітати й подарувати щось, просто задонатьте на безпілотні літальні апарати ударні Punisher на фонд Андрія Хливнюка. Разом переможемо".

Андрію Хливнюку – 43: відео

Додамо, нещодавно Андрій Хливнюк розповів, чим займається на фронті. Він поділився, що у перші місяці з підрозділом займався евакуацією мирного населення з міст, що були в зонах бойових дій. Після навчання він став оператором бойового дрона.

"Мені пощастило, я в стрілецьких боях не брав участі й в приціл ворога не бачив. Я не виконував бойових завдань. Але вже три місяці екіпаж, до якого я належу, займається бойовими завданнями. Я оператор бойового ударного дрона, і разом зі мною ще 4 особи в екіпажі".