"З нами віддані сини України": усміхнений Андрій Хливнюк показав нове фото з фронту
Джерело:Андрій Хливнюк
Лідер гурту "Бумбокс" та аеророзвідник Андрій Хливнюк поділився новим фото з фронту. Уже 16 місяців артист перебуває в лавах захисників.
Музикант та військовослужбовець Андрій Хливнюк нині є пілотом ударного дрона. Він зрідка виходить на зв'язок з шанувальниками.
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Андрій Хливнюк показав нове фото
Сьогодні Андрій Хливнюк поділився з шанувальниками новою світлиною. Він постав перед камерою у військовій формі та касці, позував з усмішкою на обличчі.
16 місяців перегонів за існування Української нації й держави! Честь знати справжніх! Вічна пам'ять полеглим за майбутнє дітей у європейській сім'ї гідних людей! Рядовий Хливнюк Андрій Володимирович,
– поділився захисник.
Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка
У коментарях українці підтримують Андрія Хливнюка та просять берегти себе:
- "Уся юність пройшла під ваші пісні, я їх обожнюю, та тепер ще й велика повага, що захищаєте нас! Дякуємо, Андрію, ви наш воїн";
- "Бо ми не титани, ми люди. З нами Бог і такі віддані сини України, як ви";
- "Ти той, хто підіймав Україну на культурному рівні";
- "Дякую кожному, хто на полі, памʼятаю всіх, хто назавжди в строю, молюся за кожного";
- "Нехай Бог збереже ваші життя і дасть сили й терпіння".
В інстаграм-сторіз Андрій опублікував ще одне фото, де показався в авто, стеля якого була заповнена шевронами. Співак повідомив, що "перегнав" з-за кордону автівки на фронт.
Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка
Чим займається Андрій Хливнюк
- Лідер "Бумбоксу" в останньому інтерв'ю у квітні розповів, що є пілотом ударного дрона. Він виконував бойові завдання та розвідувальні місії на Південному напрямку. Андрій Хливнюк забезпечує свій підрозділ та два екіпажі, де є командиром, а ще бере участь у плануванні й виконанні бойових місій.
- Сам артист не вважає себе героєм. На його думку, супергерої на війні – це піхота та артилерія, а не спецпризначенці чи аеророзвідка.
- Хливнюк висловлювався і про те, чи вбиває ворогів на фронті. Свою роботу він описав так: "Я намагаюся нейтралізувати та деморалізувати людських істот, які виросли на моїх піснях, потім сіли в танки й приїхали до мене додому руйнувати будинки, вбивати, ґвалтувати та грабувати. Тому я не вважаю, що це вбивство".