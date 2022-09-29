З автоматом в окопі: один день Андрія Хливнюка на передовій – фото

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк став одним з тих відомих чоловіквв, які з перших днів війни стали на захист держави. На сторінці колективу в інстаграмі опублікували серію фото, де показано один день життя Хливнюка на передовій.

На початку війни Хливнюк був патрульним поліціянтом батальйону тактико-оперативного реагування у складі підрозділу "Софія" Управління патрульної поліції у місті Києві.

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Зараз Хливнюк є пілотом ударного дрона Punisher. Розвідка дає завдання лідеру "Бумбоксу", а саме встановлює цілі, які треба знешкодити. Нещодавно на передовій разом з Андрієм побував фотограф та режисер Стас Гуренко, який неодноразово знімав кліпи для "Бумбоксу".

День Андрія Хливнюка на передовій

Серію фото, які зробив Стас, опублікували на офіційній сторінці колективу в інстаграмі. Гуренко на своїх знімках показав один день з життя Андрія Хливнюка під час виконання бойових завдань. На світлинах артист зображений в окопі, з автоматом, в автомобілі. Також можна побачити й ударний дрон Punisher, яким керує музикант.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях під цим дописом прихильники "Бумбоксу" висловлюють своє захоплення та вдячність Андрієві за його роботу.

"Мурашки по шкірі. Ви герої!"

"Слава ЗСУ!"

"Ех, хочеться, щоб це були просто фото".

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