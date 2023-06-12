"Далі буде цікаво": Андрій Хливнюк та Коля Сєрга заінтригували фото з Валерієм Залужним

Українські музиканти Коля Сєрга та Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", які зараз служать в лавах ЗСУ, показали фото з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Артисти не розповіли деталей, але заінтригували цікавим меседжем.

Нагадаємо, що Хливнюк з "Бумбоксу" займається аеророзвідкою і бойовими операціями, а Сєрга зараз служить у "Культурному фронті". Чому артисти зустрілися з Залужним – наразі невідомо.

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У соцмережах Коля Сєрга та Андрій Хливнюк розмістили кадри з головнокомандувачем ЗСУ. Де були зроблені фото артисти не повідомили з міркувань безпеки. Тож, поки українці лише можуть припускати, навіщо вони зустрічалися з Валерієм Залужним.

Коля Сєрга заінтригував підписом. "А далі буде цікаво", — написав музикант під селфі із Залужним.



Коля Сєрга з Валерієм Залужним / Скриншот з його інстаграму

У коментарях українці висловили надію, що перемога вже близько:

"Нехай далі буде перемога!",

"Ох і Залужний!",

"Натяк на наближення перемоги!".

"На удачу і перемогу".

"Ой за лугом червона бавовна".

У сторіс артист також поділився цікавим мемом з Валерієм Залужним, у якому йдеться про "кордони Росії".



Коля Сєрга опублікував мем з Залужним / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Андрій Хливнюк також показав фото з головнокомандувачем ЗСУ. Проте артист вирішив залишити світлину без загадкового підпису.



Андрій Хливнюк з Валерієм Залужним / Скриншот з його інстаграму

У коментарях до фото Андрія Хливнюка шанувальники “засипали” приємними словами:

"Стільки краси на одному фото".

"Хвилюватися немає причин".

"Міць і потужність, надія і впевненість, краса і сила. Переможемо".

"Кращі котики країни".

"Оце концерт буде".

До слова, днями київський гурт Junket планував виступ в Одесі, але його скасували. Все через те, що музикантів затримали на вокзалі працівники ТЦК та відправили їх до військової частини. Згодом у військкоматі пояснили інцидент. Чи відправлять артистів на фронт – читайте у статті.