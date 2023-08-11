Хливнюк закликав Захід допомогти Україні: "Дайте нам зброю, інакше ви будете кулеметниками"

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Артист дав інтерв’ю, у якому емоційно звернувся до Заходу та попросив надати Україні більше зброї для боротьби.

Нагадаємо, що Хливнюк зараз воює на Півдні. Він займається аеророзвідкою – є оператором ударних дронів. Ще раніше співак заявляв, що до перемоги України у війні ще далеко.

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Артист днями зі своїм гуртом виступив на благодійному матчі у Лондоні. Перед цим він завітав до студії HARDtalk і поспілкувався зі Стівеном Сакуром. Під час розмови Андрій Хливнюк звернувся до західної аудиторії та попросив надати Україні зброю.

Його запитали про те, чи хвилює його моральний стан українців, які вже півтора року живуть у війні. На це Хливнюк відповів емоційно.

Мене хвилюють ваші співаки, яким доведеться навчитися того, чого навчився я… Я дуже переймаюся, що ви не бачите в мені свого близького сусіда. Якщо ж бачите, то дайте мені всю зброю, яку ви б дали своїм хлопцям, щоб захистити вас від зла… А якщо ви не дасте, то ваші співаки, сини та брати стануть кулеметниками і пілотами дронів, як от я,

– висловився Андрій.

Артист також пояснив, чому добровільно пішов воювати.

"Наших дітей обстрілювати, людей вбивали… Справа тут була не у виборі, я дорослий чоловік і люди потребували моєї допомоги.. Тож ти просто йдеш захищати, бо все відбувається в тебе вдома.. Насправді ви не маєте вибору", – відповів Хливнюк.

На його думку, Путін є військовий злочинцем, і його треба дістати мертвим або живим. "Тоді це буде кінець війни", – додав він.

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