Після скасування концертів через хворобу: у команді Андрія Данилка розповіли про його лікування

На початок березня в Андрія Данилка було заплановано три сольники в Європі. Однак тур скасували через ускладнення після ларингіту. У команді артиста вперше прокоментували його хворобу та висловилися щодо майбутніх концертів.

Андрій Данилко захворів ще в середині лютого, тоді через ларингіт і температуру мало не зірвався його виступ в Неаполі. Місцева лікарка поставила зірку на ноги, але стався крововилив у голосову зв'язку, і концерти в Таллінні, Варшаві, Відні довелося перенести аж на два місяці. Тоді як квітневий тур Північною Америкою скасовувати не стали.

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Що відомо про лікування Данилка

Менеджмент Сердючки запевнив, що Данилко дотримується всіх рекомендацій лікарів і зможе проїхати з піснями від Маямі до Лос-Анджелеса. У США він дасть аж шість концертів на підтримку України.

Хочемо вам нагадати, що наш тур у Північну Америку відбудеться як і планувалось. Лікування Андрія Данилка також йде за планом. І ми вже не можемо дочекатись зустрічі з вами,

– повідомив менеджмент артиста.

Данилко поїде в тур Америкою попри хворобу / Фото з інстаграму Сердючки

Нагадаємо, Андрій Данилко передає Україні гроші не лише з концертів. У листопаді він продав легендарне авто Фредді Мерк'юрі, яке до війни придбав для музею. На аукціоні за Rolls Royce Silver Shadow 1974 року дали 11 мільйонів гривень. Уся сума пішла на реабілітаційний центр Superhumans, який уже надає безкоштовну допомогу людям, які постраждали через напад Росії.

До речі, власником авто Фредді Мерк'юрі став український бізнесмен з Харкова Володимир Носов, який також придбав кришталевий мікрофон Kalush Orchestra з Євробачення-2022. Носов прокоментував це так: "Не можу стояти осторонь, задаю рівень, бо, кожен українець зараз – рівень".