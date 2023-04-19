Андрій Данилко розкрив подробиці своєї хвороби: "Можу втратити голос назавжди"

Український артист Андрій Данилко нещодавно переніс важку хворобу. В нього був ларингіт з ускладненнями, який спричинив крововилив у голосову зв'язку. Тепер Данилко розповів про самопочуття.

Нагадаємо, що на початку березня співак переніс свої гастролі Європою через проблеми зі здоров'ям. Тоді у команді артиста вперше прокоментували його хворобу.

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Подробиці хвороби Данилка

Ще перед виступом у Неаполі в лютому 2023 року, Данилко захворів на ларингіт, через що у нього зник голос. Концерт музикант зривати не хотів, тож лікар дав йому подвійну порцію ліків.

Це і призвело до страшних наслідків – у співака стався крововилив у голосову зв'язку. За словами артиста, якщо подібна ситуація повториться, то він ризикує взагалі втратити голос.

У Неаполі я взагалі не розмовляв, довелося вколоти подвійне дозування цього препарату, після якого я, на жаль, взагалі не міг розмовляти. Але я так більше не буду робити ніколи… Лише другий тиждень пішов, що я розмовляю, а так я взагалі не розмовляв. Мені лікар сказав: "Андрію, ще одна подібна ситуація, і ти можеш втратити голос назавжди",

– розповів Данилко.

Нині Данилко піклується про здоров'я. Співак розповів, що кардинально змінив спосіб життя.

"Я зараз займаюся собою… У мене взагалі за цей місяць були кардинальні зміни в голові: це я робити не буду, це я їсти не буду, до цієї компанії я більше не піду. Тобто треба займатися собою, адже це стало складніше робити", – додав Данилко.

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Додамо, що Верка Сердючка планувала провести кілька концертів по США та Канаді. Проте не всі в команді артиста змогли оформити документи через нові правила виїзду за кордоном. Тож, Андрій Данилко переніс тур аж на осінь.

До слова, українські зірки виступлять у фіналі Євробачення-2023. Зокрема, Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль та Go_A вийдуть на сцену під час Параду прапорів. Їхній номер буде "симбіозом британської та української музики".