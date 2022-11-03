Данилко рідко розмовляє з представниками ЗМІ, однак нещодавно дав інтерв'ю російській опозиційній журналістці. У ньому артист розповів правду про свою сім'ю.

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Данилко розповів правду про коханого мами

Співак розповів, що перший чоловік його мами відсидів у в'язниці 10 років за зґвалтування, якого не скоював. Чоловік лише взяв провину на себе.

Його ув'язнили за зґвалтування. А мама каже: "Такого бути не могло". Тому що у нього була проблема й у них нічого навіть не було. Він узяв на себе провину, його посадили. І він сидів 10 років у в'язниці за зґвалтування, хоча цього не робив,

– розповів Данилко.

Згодом мати Данилка одружилася з його батьком Михайлом. Він помер, коли Андрію було 7 років. За словами артиста, батьком пив і бив матір.

Нагадаємо, раніше інтерв'ю Гордєєвій давала Світлана Лобода. За це артистку розкритикували, адже вона не спілкується з українськими журналістами, але пішла на розмову до російської, хоча й опозиційної. Про інтерв'ю Андрія Данилка наразі таких розмов не було.