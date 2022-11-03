Данилко редко разговаривает с представителями СМИ, однако недавно дал интервью российской оппозиционной журналистке. В нем артист рассказал правду о своей семье.

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Данилко рассказал правду о любимом маме

Певец рассказал, что первый мужчина его мамы отсидел в тюрьме 10 лет за изнасилование, которое не совершал. Мужчина только взял вину на себя.

Его заключили в тюрьму за изнасилование. А мама говорит: "Такого быть не могло". Потому что у него была проблема, и у них ничего даже не было. Он взял на себя вину, его посадили. И он сидел 10 лет в тюрьме за изнасилование, хотя этого не делал,

– рассказал Данилко.

Впоследствии мать Данилки вышла замуж за его отца Михаила. Он умер, когда Андрею было 7 лет. По словам артиста, отцом пил и избивал мать.

Напомним, ранее интервью Гордеевой давала Светлана Лобода. За это артистку подвергли критике, ведь она не общается с украинскими журналистами, но пошла на разговор к российскому, хотя и оппозиционному. Об интервью Андрея Данилко пока таких разговоров не было.