Андрій Данилко привітав "маму" Сердючки з 55-річчям: фото артистки з незвичним букетом

Артистка Інна Білоконь учора, 10 жовтня, відсвяткувала день народження. Андрій Данилко та вся команда Сердючки ніжно привітали її зі святом.

Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, опублікував на своїй сторінці фото своєї сценічної "мами". Інна Білоконь вчора відсвяткувала 55-річчя.

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Данилко привітав "маму"

Андрій Данилко та його команда привітали артистку з днем народження.

Happy Birthday, рідненька! Твої: Андрій Данилко & team VERKA SERDUCHKA,

– написав Данилко.

Артист опублікував фото "мами" Вєрки Сердючки у руках з оригінальним букетом. Там не тільки квіти, але й сир, різноманітні закуски та пиво.



Інна Білоконь / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

У коментарях під світлиною українські зірки та шанувальники долучаються до привітань.

Юрій Горбунов: "Многая літа, Іннуся";

Леся Нікітюк: "З днем народження, наша любов";

"Вау, яка красива! Відразу й не впізнала";

"Яка красива!";

"Яка красуня";

""Матуся", з днем народження! Будь щасливою!".

"З днем народження. Найкращі побажання. Така красуня".