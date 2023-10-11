Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, опублікував на своїй сторінці фото своєї сценічної "мами". Інна Білоконь вчора відсвяткувала 55-річчя.

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Данилко привітав "маму"

Андрій Данилко та його команда привітали артистку з днем народження.

Happy Birthday, рідненька! Твої: Андрій Данилко & team VERKA SERDUCHKA,

– написав Данилко.

Артист опублікував фото "мами" Вєрки Сердючки у руках з оригінальним букетом. Там не тільки квіти, але й сир, різноманітні закуски та пиво.



Інна Білоконь / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

У коментарях під світлиною українські зірки та шанувальники долучаються до привітань.

Юрій Горбунов: "Многая літа, Іннуся";

Леся Нікітюк: "З днем народження, наша любов";

"Вау, яка красива! Відразу й не впізнала";

"Яка красива!";

"Яка красуня";

""Матуся", з днем народження! Будь щасливою!".

"З днем народження. Найкращі побажання. Така красуня".

Нагадаємо, Інна Білоконь продовжує активно виступати на концертах в образі "мами" Вєрки Сердючки. Нещодавно на виступі в Торонто стався курйоз – поки Сердючка розважала зал, "мама" артистки спустилась зі сцени та захотіла перелізти через огорожу до натовпу шанувальників. На це швидко відреагувала охорона, "витягнувши" Інну Білоконь з рук прихильників.