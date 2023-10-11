Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, опублікував на своїй сторінці фото своєї сценічної "мами". Інна Білоконь вчора відсвяткувала 55-річчя.
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Данилко привітав "маму"
Андрій Данилко та його команда привітали артистку з днем народження.
Happy Birthday, рідненька! Твої: Андрій Данилко & team VERKA SERDUCHKA,
– написав Данилко.
Артист опублікував фото "мами" Вєрки Сердючки у руках з оригінальним букетом. Там не тільки квіти, але й сир, різноманітні закуски та пиво.
Інна Білоконь / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
У коментарях під світлиною українські зірки та шанувальники долучаються до привітань.
- Юрій Горбунов: "Многая літа, Іннуся";
- Леся Нікітюк: "З днем народження, наша любов";
- "Вау, яка красива! Відразу й не впізнала";
- "Яка красива!";
- "Яка красуня";
- ""Матуся", з днем народження! Будь щасливою!".
- "З днем народження. Найкращі побажання. Така красуня".