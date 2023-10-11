Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, опубликовал на своей странице фото своей сценической "мамы". Инна Билоконь вчера отметила 55-летие.

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Данилко поздравил "маму"

Андрей Данилко и его команда приветствовали артистку с днем рождения.

Happy Birthday, родная! Твои: Андрей Данилко & team VERKA SERDUCHKA,

– написал Данилко.

Артист опубликовал фото "мамы" Верки Сердючки в руках с оригинальным букетом. Там не только цветы, но и сыр, закуски и пиво.



Инна Белоконь / Фото с инстаграма Верки Сердючки

В комментариях под фотографией украинские звезды и поклонники приобщаются к поздравлениям.

Юрий Горбунов: "Многие лета, Иннуся";

Леся Никитюк: "С днем рождения, наша любовь";

"Вау, как красива! Сразу и не узнала";

"Какая красивая!";

"Какая красавица";

""Мамаша", с днем рождения! Будь счастлива!".

"С днем рождения. Лучшие пожелания. Такая красавица".

Напомним, Инна Билоконь продолжает активно выступать на концертах в образе "мамы" Верки Сердючки. Недавно на выступлении в Торонто произошел курьез – пока Сердючка развлекала зал, "мама" артистки спустилась со сцены и захотела перелезть через забор в толпу поклонников. На это быстро отреагировала охрана, "вытащив" Инну Билоконь из рук поклонников.