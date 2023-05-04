Андрій Данилко показав свою квартиру на Хрещатику: який вона має вигляд

Український співак Андрій Данилко, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, показав свою квартиру з зіркою на Хрещатику в Києві. Він розповів, що саме там його застала повномасштабна війна.

Артист взяв участь у проєкті фотографа Мушега Цироняна, який присвячений людям, що залишилися жити в Україні з початком повномасштабного вторгнення. Додамо, що нещодавно Данилко переніс свій тур по США.

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Чому фотограф робить такий проєкт? За його словами, Київ у період війни на деякий час спорожнів. "Проте в кожному київському будинку були мешканці, які наче охороняли свій дім", – розповів Циронян.

Данилко показав свою квартиру в Києві

Данилко також став одним із тих, хто залишився на варті свого будинку. Тим більше, що будинок, в якому мешкає артист, легендарний – це будівля з зіркою на Хрещатику.



Андрій Данилко показав квартиру / Фото з інстаграму Цироняна

Андрій живе в самому серці Києва, в будинку із зіркою на даху. Ця зірка символізує сценічний образ Андрія та вже давно не асоціюється з радянським періодом. Вєрка Сердючка декомунізувала ту "советскую звезду",

– зазначив фотограф.

Данилко також показав, як він живе. На світлинах артист зображений у себе вдома з подругою, "мамою" Вєрки Сердючки – Інною Бєлоконь.



Андрій Данилко та Інна Бєлоконь / Фото з інстаграму Цироняна

Також артист показав фотографу бомбосховище, де постійно перебував разом із консьєржем Кузьмичем, який теж залишився в цьому будинку.

За словами Цироняна, в цьому ж будинку в кінці лютого 2022 року, окрім Андрія Данилка, ще залишився консьєрж Кузьмич.

"Кузьмича з Андрієм познайомила війна. Цей час згуртував людей і розірвав будь-які кордони. Нас об'єднала трагедія власної країни: немає значення, зірка ти чи водій громадського транспорту. Головне, що ми знаємо, як сильно любимо своє місто, країну, життя. І все зробимо разом для нашої Перемоги", – додав він.



Андрій Данилко та консьєрж Кузьмич / Фото з інстаграму Цироняна

Також Мушег Циронян анонсував майбутній вихід його книги A Life That Never Stopped, до якої увійшли знімки, зроблені вдома у Андрія Данилка, та розповість історії, пов'язані з війною.

Нагадаємо, що український артист Андрій Данилко нещодавно переніс важку хворобу. В нього був ларингіт з ускладненнями, який спричинив крововилив у голосову зв'язку. Він мав ризик назавжди втратити голос.